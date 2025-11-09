La jornada en Tercera | El CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena firman la paz en el derbi

Los equipos cordobeses volvieron a protagonizar una jornada intensa en el Grupo 10 de Tercera RFEF, marcada por la igualdad y los duelos de alto nivel. El CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena firmaron un empate sin goles, mientras que el Córdoba CF B también repartió puntos ante el Conil CF (1-1) en un choque abierto y competido.

CD Pozoblanco - Ciudad de Lucena (0-0)

El derbi entre el CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena se saldó con un empate sin goles, en un encuentro muy disputado y con alternativas para ambos conjuntos. Desde el inicio, el partido mostró la tensión propia de este tipo de duelos, con un conjunto pozoalbense buscando aprovechar su empuje inicial y los lucentinos tratando de imponer su ritmo en el centro del campo. Froilán Leal tuvo que intervenir con una gran parada para evitar el tanto local tras un potente disparo, mientras que los celestes respondieron con un intento lejano de Ale Benítez y una rápida transición antes del descanso que no encontró rematador.

Tras el paso por vestuarios, el cuadro de Antonio Jesús Cobos dio un paso adelante y dispuso de las mejores oportunidades para adelantarse. Nada más reanudarse el juego, Jesús Espejo estuvo a punto de abrir el marcador, y poco después, un remate tras jugada a balón parado rozó el larguero. El Pozoblanco, bien plantado en defensa, resistió las acometidas celestes y también buscó sorprender , aunque sin éxito.

Finalmente, el marcador no se movió y el duelo concluyó con un 0-0 que deja sensaciones diferentes para ambos. El Ciudad de Lucena fue de menos a más, aunque sin el premio del gol; mientras que el CD Pozoblanco volvió a mostrar su solidez defensiva ante uno de los equipos más en forma del grupo.

Córdoba CF B - Conil (1-1)

El Córdoba CF B firmó tablas ante el Conil CF (1-1) en un duelo igualado y con fases de dominio repartidas. El encuentro comenzó de la mejor manera para los blanquiverdes, que se adelantaron nada más arrancar gracias a Javi Antras, autor del 1-0 tras culminar una gran jugada colectiva. Los de Gaspar Gálvez manejaron bien el ritmo durante buena parte del primer acto, pero el conjunto gaditano logró igualar antes del descanso, en el minuto 41, con un gol que dejó el choque completamente abierto.

En la segunda mitad, el partido ganó en ritmo y alternativas, con llegadas por parte de ambos equipos. El Córdoba CF B buscó con insistencia el tanto del triunfo, pero se topó con la solidez defensiva de un Conil bien plantado. Finalmente, el empate se mantuvo hasta el pitido final, dejando a los cordobesistas con un punto que les permite seguir sumando.