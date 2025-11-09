El Coto Córdoba derrota con solvencia al Logrobasket para mantener el liderato en solitario

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue sin conocer la derrota en la Segunda FEB de baloncesto. El conjunto cordobés venció por 68-58 al Logrobasket Logi7, un triunfo que le permitió mantener el liderato en solitario del Grupo Oeste. Los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez ya acumulan seis victorias en otros tantos encuentros.

Al Coto Córdoba le costó entrar en el partido en el primer cuarto. Los balones apenas llegaban a los referentes en ataque y eso provocó que no anotara su primer punto hasta el minuto cuatro, con el marcador ya en 0-6. Black y Gonzalo Orozco sacaron del atasco a un conjunto que estaba concediendo demasiados tiros exteriores liberados. La entrada de las primeras rotaciones en ambos equipos favoreció a un Coto que en el minuto 8 se había acercado a un punto (11-12). A la conclusión del primer cuarto perdían los locales por 11-15.

El partido se volvió loco en el inicio del segundo cuarto, una situación que favoreció al cuadro local, con un quinteto más preparado para jugar a base de transiciones rápidas. Una canasta de un motivado Fernando Bello le dio a su equipo la primera ventaja del partido (17-15, minuto 14). El gallego estaba aportando defensa y rebote a raudales, un trabajo oscuro que mejoró el nivel competitivo del quinteto en pista.

Kevin Schutte lucha por un balón. / A.J. González

Los cordobeses toman las primeras diferencias

El regreso a la cancha de Gonzalo Orozco, Black y Schutte, los tres jugadores más en forma en ataque del Coto, le dio un plus a un equipo que en el minuto 17 ya dominaba por siete puntos (27-20). El Coto siguió rotando su banquillo, para así mantener un ritmo alto de partido hasta el descanso. Un triple de Alejandro Orozco disparó la renta local hasta los once puntos (33-22). Por 33-24 ganaban los cordobeses al descanso. El cuadro cordobés había demostrado que manteniendo un ritmo alto del juego era superior a su rival.

El choque lo acabaron de encarrilar los cordobeses en los primeros minutos del tercer cuarto. Casi sin pretenderlo, los locales alcanzaron una renta de 15 puntos en el minuto 23 (41-26). El Coto empezó a ser un rodillo para un rival con una plantilla más corta, que con el paso de los minutos ya era incapaz de mantener la regularidad anotadora de los de Gonzalo Rodríguez. El público disfrutaba de las canastas más espectaculares de sus jugadores.

Con el partido roto (45-28, minuto 26), el Coto se relajó en demasía, hasta perder su sitio sobre la cancha, lo que propició que su rival se acercara a once puntos (45-34, minuto 28). Un tiempo muerto de Gonzalo Rodríguez y sendos triples de Gonzalo Orozco y Bello devolvieron la normalidad al choque. Los cordobeses ganaban por 53-37 a la finalización del tercer cuarto.

Los locales sentencian el choque

Los jugadores cordobeses salieron a la pista en el cuarto decisivo con ganas de sentenciar cuanto antes el choque. Un triple de Black subió a 19 puntos el hueco en el marcador (58-39).

El partido transcurrió con tranquilidad ya hasta su finalización. El Coto Córdoba seguirá así una semana más sin conocer la derrota en la Liga y al frente de la clasificación. Ahora preparará la exigente visita a la cancha del Starlabs Morón.