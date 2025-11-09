Córdoba Ecuestre será protagonista en la Gala d’Oro de Fieracavalli 2026

Córdoba Ecuestre tendrá un papel destacado en la Gala d’Oro de Fieracavalli 2026 en Verona, Italia, tras la firma de un acuerdo de colaboración entre la entidad cordobesa y Fiera Verona. El objetivo de este convenio es fortalecer los lazos en equitación y turismo, así como poner en valor la tradición ecuestre de ambas ciudades.

La participación de Córdoba Ecuestre en la Gala d’Oro de Fieracavalli 2026 es la primera iniciativa contemplada en este acuerdo, la cual contribuirá de manera excepcional a la promoción de las Caballerizas Reales de Córdoba, posicionando a la ciudad como un referente internacional en el ámbito ecuestre. También servirá para incrementar la excepcional notoriedad de esta prestigiosa feria italiana.

Este acto tuvo lugar durante la celebración de la edición 2025 de Fieracavalli, que se está llevando a cabo del 5 al 9 de noviembre, en el marco de la firma de un protocolo de entendimiento entre Córdoba Ecuestre y Fiera Verona (Italia), destinado a fomentar proyectos conjuntos en equitación y turismo, así como a fortalecer los lazos culturales y profesionales entre ambas ciudades.

La firma del acuerdo

El acuerdo fue firmado por Armando Di Ruzza, Exhibition Manager de Veronafiere y Event Manager de Fieracavalli, y por Javier Gómez, gerente de Córdoba Ecuestre. Con este convenio, la entidad cordobesa continúa trabajando para consolidar la presencia de la ciudad en el mapa internacional del caballo, promoviendo la excelencia, la innovación y la formación en el sector ecuestre.

Fieracavalli, con más de 120 años de historia, es una de las ferias ecuestres más antiguas y prestigiosas del mundo. Desde su primera edición en 1898, como Fiera dei Cavalli e dell’Agricoltura, hasta su consolidación como feria internacional en 1950, se ha convertido en un punto de referencia global para criadores, expertos y aficionados al caballo. Además, la estratégica ubicación de Verona convierte a la ciudad en un centro clave del comercio y la cultura ecuestre internacional.