El Salerm Puente Genil busca prolongar su impulso ante el Antoniano

El Salerm Puente Genil afronta una nueva jornada en Segunda RFEF con la moral reforzada y el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones. Este domingo (12.00 horas), los de Álvaro Cejudo visitan el Estadio Municipal de Lebrija para medirse al Antoniano, en un duelo directo entre dos equipos llamados a moverse en la zona media de la clasificación en este tramo de la temporada.

Después de varias semanas sin conocer la victoria, el conjunto pontanés recuperó el pulso competitivo el pasado fin de semana al imponerse por 1-0 al Águilas FC, uno de los equipos más sólidos del grupo. Ese triunfo no solo cortó una racha de cinco partidos sin ganar, sino que también permitió al equipo recuperar confianza y sensaciones, algo clave para encarar este tramo del calendario con optimismo.

Un Salerm que quiere seguir creciendo

Tras semanas marcadas por la falta de acierto en los metros finales, el Salerm encontró el camino del gol y volvió a demostrar que su propuesta futbolística tiene recorrido en la categoría. Antes de ese triunfo, los de Cejudo habían acumulado dos empates frente al Real Jaén (1-1) y La Unión (0-0) y una derrota ante el Yeclano Deportivo (1-0), además de la eliminación copera ante el Cartagena (0-1), en un partido en el que, pese a la derrota, el conjunto pontanés ofreció una imagen convincente.

Con estos resultados, el Salerm Puente Genil llega actualmente como décimo clasificado con 13 puntos, y con un partido pendiente aún por disputar frente al Lorca Deportiva, que se jugará el 12 de noviembre en el Estadio Francisco Artés Carrasco (17.00 horas) tras su aplazamiento. Una victoria en Lebrija, así, permitiría al equipo dar un salto en la clasificación y acercarse de nuevo a los puestos de play off.

Un Antoniano siempre competitivo

El Atlético Antoniano será, sin duda, una prueba exigente. El equipo sevillano es un conjunto ya consolidado en Segunda RFEF, que el pasado curso llegó incluso a disputar el play off de ascenso a Primera RFEF, cayendo en la primera ronda ante el Real Avilés tras una igualada eliminatoria que se resolvió en los penaltis.

Los de Lolo Rosano se caracterizan por su juego intenso, su fortaleza en casa y su capacidad para competir ante cualquier rival. En sus tres últimos encuentros ligueros han firmado dos victorias, ante el Melilla (3-2) y el Extremadura (1-0), y una derrota, que se produjo el pasado fin de semana frente al Xerez DFC (2-0). Ese tropiezo les ha dejado con ganas de redimirse, por lo que el partido frente al combinado cordobés llega con un componente extra de motivación.

Actualmente, el conjunto lebrijano ocupa la undécima posición con 11 puntos, solo dos por debajo del cuadro pontanés, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo por afianzarse en la zona media y seguir mirando hacia arriba.

Un duelo con mucho en juego

El choque entre Antoniano y Salerm Puente Genil se presenta como un partido abierto y equilibrado, donde ambos equipos llegan con necesidades similares: los locales quieren volver a la senda de la victoria tras su último tropiezo, y los visitantes buscan confirmar su recuperación y dar continuidad al buen momento mostrado frente al Águilas.

El acierto en las áreas volverá a ser clave. Si el Salerm mantiene la solidez defensiva que ha mostrado durante todo el curso y consigue aprovechar sus oportunidades, tendrá opciones reales de sumar su segundo triunfo consecutivo.