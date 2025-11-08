La jornada de Tercera | Pozoblanco y Ciudad de Lucena se citan en un derbi con sabor a zona noble

La jornada se presenta especialmente atractiva para los representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF. El protagonismo recaerá en el derbi comarcal entre el CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena (domingo, 18.15 horas), un clásico provincial que vuelve a escena con ambos conjuntos peleando en la parte alta de la clasificación y separados únicamente por la diferencia de goles. Además, el Córdoba CF B buscará prolongar su buen momento en la Ciudad Deportiva ante un Conil (domingo, 12.00 horas) en clara línea ascendente.

CD Pooblanco - Ciudad de Lucena (domingo, 18.15 horas)

El CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena se miden en un nuevo derbi vecinal cargado de interés, con ambos equipos instalados en la parte alta de la clasificación y separados únicamente por la diferencia de goles. Dos propuestas reconocibles se citan en el Nuestra Señora de Luna para un enfrentamiento que promete intensidad, equilibrio y mucha emoción.

El cuadro pedrocheño afronta el choque con el objetivo de recuperar la solidez que mostró en el arranque de la temporada y que le permitió mantenerse invicto durante varias jornadas. Los de Alberto Fernández han encadenado dos derrotas fuera de casa, ante el Linense y el Bollullos, lo que les ha hecho caer a la quinta posición con 17 puntos. Sin embargo, los números en su estadio son su mejor aval: tres victorias y un empate en cuatro encuentros disputados en el feudo pozoalbense, donde el equipo se siente especialmente fuerte y buscará volver a sumar de tres para no perder comba con los primeros clasificados.

Además, con motivo del encuentro, los de Los Pedroches han declarado el domingo como medio día del club, por lo que el acceso al estadio tendrá precios especiales: los socios y los jóvenes de entre 14 y 18 años abonarán cinco euros, mientras que las entradas para no socios tendrán un coste de diez euros en General y doce en Tribuna.

Enfrente estará un combinado aracelitano que llega en una dinámica positiva y dispuesto a prolongar su buena racha. Los de Antonio Jesús Cobos han firmado un notable tramo reciente de competición, con un empate ante el San Roque de Lepe (1-1) y dos triunfos frente al Castilleja (0-2) y el Coria (5-0), resultados que les han permitido situarse terceros, igualados a puntos con su rival. Aun así, el conjunto lucentino quiere seguir mejorando a domicilio, donde su balance es de una victoria, un empate y dos derrotas.

Córdoba CF B - Conil (domingo, 12.00 horas)

El Córdoba CF B también quiere prolongar su gran momento y mantener su escalada en la clasificación en una nueva cita en la Ciudad Deportiva. El conjunto dirigido por Gaspar Gálvez atraviesa una racha muy positiva y suma tres victorias consecutivas frente al Atlético Central (2-5), el Utrera (2-0) y el Dos Hermanas (0-2). Ese pleno de triunfos ha impulsado al filial blanquiverde hasta la cuarta posición, con 17 puntos, y lo ha colocado de lleno en los puestos de play off. Los cordobesistas buscarán seguir con paso firme y reafirmar su candidatura a pelear por los objetivos más ambiciosos.

El Conil, por su parte, llega igualmente en dinámica positiva y dispuesto a poner a prueba el buen momento local. Los gaditanos han sumado dos victorias consecutivas, ambas por idéntico marcador (2-0), ante el Chiclana y el Tomares, resultados que les han permitido situarse en la novena posición con 13 puntos. El conjunto amarillo afronta el duelo con confianza y con la intención de seguir escalando en la tabla frente a uno de los rivales más en forma del grupo.