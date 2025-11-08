Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atlético de Madrid 3-1 Levante UD

Griezmann muestra el camino al Atlético con un doblete ante el Levante

Atlético de Madrid - Levante UD. / SERGIO PEREZ / EFE

Redacción

Dos goles de Antoine Griezmann firmaron este sábado la octava victoria consecutiva del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, al imponerse por 3-1 al Levante, tras la entrada del delantero francés a la hora de encuentro y con sufrimiento final para el equipo rojiblanco.

