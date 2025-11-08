Un gran Córdoba Futsal suma un merecido punto frente al Barça

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad empató a dos tantos contra el potente Barça en un partido muy parejo en el que los cordobeses se merecieron el empate. Incluso en algunos momentos superaron a un rival que cuenta con una de las plantillas de más nivel de la Primera División de fútbol sala.

El bloque que entrena Emanuel Santoro se dio cuenta pronto de que tenía delante al Barça. El conjunto culé apostó en los primeros minutos por una presión alta, lo que provocó que a los locales les costara mucho trabajo acercarse con peligro a la portería contraria. Mientras, el Barça empezó pronto a darle trabajo a Fabio, el guardameta del cuadro cordobés. El gol se veía venir y llegó en el minuto 5. Matheus ejecutó un espectacular disparo con su derecha, a la salida de un córner, que batió por bajo a Fabio.

El Barça no bajó un ápice su nivel de intensidad tras el tanto. Los cordobeses intentaban mientras meterse en el partido circulando el balón con paciencia hasta superar la primera línea de presión del rival. Carlos Gómez dispuso de una buena ocasión en el minuto 8. El disparo por la derecha del toledano se marchó fuera por poco. La primera parte llegó a su ecuador con los de Santoro volviendo paulatinamente a ser el equipo rocoso en defensa y avispado en ataque de los partidos anteriores.

Fabio despeja un balón ante un disparo del Barça. / A.J. González

Los cordobeses empatan

Justo cuando se cumplió el minuto 10 llegó el tanto del empate. Un saque de córner de Nacho Gómez acabó con un disparo inapelable de Tomás Pescio que sorprendió al portero del bloque catalán.

El gol le dio más energía y confianza a un Córdoba Futsal que unos segundos más tarde pudo marcar el gol de la remontada. Zequi recuperó un balón y se plantó delante del portero, mandando entonces el balón al palo izquierdo. El tanto blanquiverde había cambiando el panorama del partido, mucho más parejo que en el inicio y con ocasiones de peligro en las dos porterías. Los cordobeses presionaban con más convicción que en el arranque del choque y se notaba sobre la cancha.

El 1-2 pudo llegar en el minuto 17 pero el saque directo de Pol Pachaco se marchó a la cruceta izquierda. Los culés volvieron a apretar en el tramo final del primer tiempo. Sin embargo, cuando parecía que iba a llegarse con el empate a un tanto al descanso vino el 2-1 en el último segundo. Un gran pase de Zequi dejó a Nicolás delante del potero culé, al que superó ante el júbilo de los aficionados cordobeses.

El Barça aprieta tras el descanso

La segunda parte arrancó con el Barça intentando repetir sus buenos minutos iniciales de la primera parte. Sin embargo, se encontró a un Córdoba Futsal más seguro delate de su portería. Pese a ello, Pol Pacheco y Luciano Gauna contaron con ocasiones para el Barça en los primeros cinco minutos.

Los cordobeses empezaron de nuevo a crear peligro a partir del minuto 26. El portero Fabio colaboraba ahora en las jugadas ofensivas con pases profundos cerca del área rival.

Al Córdoba Futsal se le veía ahora cómodo sobre la pista. El Barça atacaba con insistencia pero cada vez con más prisas, consciente de que se le iba el encuentro. Los de Santoro se defendían con orden y buscaban una transición rápida a la mínima ocasión. El choque rebasó el minuto 30 con el Barça cometiendo ya la quinta falta, por lo que el Córdoba Futsal vio cerca la opción de forzar una sexta y disponer de un lanzamiento de diez metros –doble penalti-.

El Córdoba Futsal encaja el empate

Tanto insistió el Barca que acabó empatando en una jugada de mala fortuna de los cordobeses. Matheus se hizo un hueco para disparar desde la banda derecha. El balón golpeó sobre la línea de gol en el palo izquierdo y se introdujo en la portería.

El conjunto culé apretó más todavía tras el gol, queriendo así exprimir al máximo sus mejores minutos de la segunda parte. El duelo rebasó el minuto 35 con el Barça sometiendo a un Córdoba Futsal que defendía el empate como podía.

El Barça arriesga con el portero-jugador

El Barça quería los tres puntos, por lo que apostó por el portero-jugador en los tres minutos finales. Los blanquiverdes seguían pese a todo aguatando con el 2-2. El público animaba a sus jugadores para que hicieran un esfuerzo en el tiempo que quedaba de partido. Pol Pacheco estrelló el balón en el palo izquierdo en el minuto 39, llevando por momentos la angustia a la grada.

El Córdoba Futsal terminó llevándose con merecimiento un punto de gran valor ante uno de los conjuntos más poderosos y más en forma de la Liga. Hasta aguantó con el portero-jugador del Barça sin recibir un gol.