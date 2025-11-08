El Coto Córdoba inicia ante el Logrobasket la defensa del liderato

El Coto Córdoba de Baloncesto iniciará este domingo una parte apasionante de la temporada. El conjunto blanquiverde comenzará la defensa del liderato que con tanta brillantez conquistó el pasado domingo venciendo en la pista del Biele ISB Iraurgi (74-76). La escuadra cordobesa recibirá en Vista Alegre al Logrobasket Logi7.

El bloque cordobés intentará mantener la misma imagen de grupo rocoso y casi imbatible del que ha hecho gala hasta ahora en la Liga, competición en la que ha ganado sus cinco partidos disputados. La orquesta que dirige Gonzalo Rodríguez funciona a la perfección hasta el momento, con cada jugador cumpliendo con el rol que le corresponde.

El base cordobés Gonzalo Orozco, el alero estadounidense Ja’ Monta Black y el pívot holandés Kevin Schutte son los referentes del equipo a día de hoy a batir en el Grupo Oeste de la Segunda FEB de baloncesto.

Una lucha por un balón en un encuentro del Coto Córdoba. / Manuel Murillo

El mejor inicio liguero de la provincia en los últimos 30 años

El Coto ya ha firmado el mejor inicio liguero de un equipo de la provincia en los últimos 30 años en una de las tres primeras categorías nacionales. Ahora quiere más, pues su objetivo es luchar por el ascenso, así que seguirá buscando las victorias que le permitan pelear por el primer puesto de la liga regular a su conclusión.

Hoy tendrá enfrente a un Logrobasket en crisis, pues solo ha ganado uno de sus cinco partidos. El equipo riojano necesita sumar triunfos cuanto antes para alejarse de la zona de descenso.

Gonzalo Rodríguez: "La energía de Vista Alegre se aprecia mucho"

Gonzalo Rodríguez ha declarado que aunque está intentando inculcarle a sus jugadores que compitan igual en casa que fuera que "es evidente que la energía del público en Vista Alegre se aprecia mucho. A los jugadores les encanta jugar ante nuestra afición, es un plus imprescindible".

Sobre el rival, Rodríguez Palmeiro advierte de que la clasificación no refleja su verdadero nivel. "Intentamos no prestar mucha atención a los números, porque muchas veces son engañosos. Creo que ellos juegan bastante mejor de lo que refleja su saldo de victorias y derrotas. Tienen cosas que hacen muy bien y que intentaremos neutralizar, y defectos que trataremos de explotar", concluyó.