Córdoba Futsal: resultados y clasificación de la Primera División de fútbol sala

El Córdoba Futsal empató a dos tantos frente al Barça en su encuentro de la novena jornada de la Primera División de fútbol sala. Este punto le sirvió al bloque cordobés para mantenerse entre los ocho primeros, por lo que se encuentra en la zona de la tabla que a la conclusión de la primera vuelta darán derecho a disputar la Copa de España.

El conjunto blanquiverde, entrenado esta temporada por el argentino Emanuel Santoro, tiene como objetivo lograr la permanencia con la mayor holgura posible y poder luchar por uno de los puestos que conducen a las eliminatorias por el título. El club aborda su séptima temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Todos los detalles de la jornada

El sistema de competición: el 'play off' y los descensos

Un total de 16 conjuntos conforman la Primera División del fútbol sala español. El campeonato regular tendrá su ecuador en diciembre, cuando se disputará la Jornada 15 tras la que quedarán resueltos los ocho equipos que disputarán la Copa de España. En mayo llegará el turno de la última jornada de Liga, tras un total de nueve meses de competición, y se sabrán los ocho equipos que disputarán el play off por el título, así como aquellos (los dos últimos) que desciendan a Segunda División. La lucha por el título se extenderá con un play off final a cinco partidos.