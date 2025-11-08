Carlos Barrón gana el tercer título consecutivo de la Copa Intercontinental con el Palma Futsal

El portero cordobés Carlos Barrón ya cuenta con tres títulos de la Copa Intercontinental de fútbol sala en su palmarés. El jugador de la provincia ha formado parte del Ilers Balears Palma Futsal que venció por 4-2 al Peñarol en la noche del viernes. Anteriormente ya había vencido en las ediciones celebradas en los años 2023 y 2024.

Carlos Barrón levanta un trofeo de ganador de la Copa Intercontinental de fútbol sala. / CÓRDOBA

El jugador formado en la cantera del Adeval sigue sumando éxitos a una carrera jalonada de éxitos en la que también ha ganado tres títulos de la Champions y uno de la Supercopa de España. Barrón, de 38 años, levantó el trofeo de campeón al ser el capitán de la plantilla. No llegó sin embargo a saltar a la cancha.

El Palma Futsal arranca con fuerza

En cuanto al encuentro se refiere, los vigentes campeones mostraron desde un inicio los motivos por los que se les calificaba como favoritos en la previa. Con Rivillos muy inspirado, el choque se convirtió en una cascada de ocasiones donde Mathias Fernández fue el culpable de que el electrónico no se abriera hasta el ecuador de la primera parte.

El madrileño, acostumbrado a aparecer en los libros de historia del Palma Futsal, sumó un gol para la colección con el que adelantaba a su equipo y desataba la euforia de Son Moix, que contó también con una gran presencia uruguaya en sus gradas al desplazarse hasta 1.200 aficionados de Peñarol.

El guion de partido no cambiaría antes del descanso a pesar de los intentos de Diego D'Alessandro desde el banquillo, y la sensación de los mallorquines era de haber dejado abierto un partido que tenían bajo control.

La fortuna sonríe al Peñarol

El dominio iría a más en el inicio de la segunda mitad, pero la fortuna sonrió a Peñarol y pudo empatar el choque. Paroldo realizó un disparo sin mucho peligro, pero en la trayectoria se topó con Lin, que lo desvió y envió al fondo de portería de un Luan Muller que poco pudo hacer.

Reaccionó rápidamente el Palma Futsal, que subió una marcha y transformó el segundo tanto. En su gran noche, Rivillos no perdonó y devolvió una ventaja a su equipo que no sería definitiva.

A partir de ese instante, Peñarol empezó a buscar con más asiduidad la portería de Muller, quien se vio obligado a aparecer en repetidas ocasiones y llegó a erigirse como héroe a pocos minutos del final, frenando una acometida muy peligrosa de Tumkiewicz.

Los locales sentencian el título

Sin embargo, otro despiste defensivo del Palma Futsal le costaría el empate en los últimos instantes. Paroldo aprovechó un gran pase de su guardameta para devolver la ilusión a la parroquia uruguaya.

La locura se apoderó del partido, pero Machado fue el más listo de la clase segundos más tarde al castigar un rechace concedido por Mathias Fernández, empujando el balón que auparía al Palma Futsal al trono del fútbol sala mundial por tercer año consecutivo.

Lo intentó hasta el final Peñarol, pero los de Vadillo estuvieron afortunados en un disparo al larguero a falta de un minuto y, tras el gol de Ernesto a falta de 10 segundos, celebraron en su pabellón la consecución de una nueva Copa Intercontinental, agrandando una leyenda que parece no tener fin.