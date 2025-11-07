Trabajada victoria del Real Cajasur Priego ante el Hospitalet

Al ver el resultado global es lógico pensar que puede haber sido una victoria sencilla, sobre todo al tratarse de un encuentro lejos de Priego de Córdoba, pero nada más lejos de la realidad. La dificultad aumenta con el paso de las temporadas y ahora no te puedes relajar contra ningún rival. De hecho, el Real Cajasur Priego TM ha tenido que sudar más de lo esperado para doblegar al CTT L’Hospitalet por 1-4 en su partido de la Superdivisión de tenis de mesa.

El cuadro barcelonés llegaba a este duelo después de tres derrotas de manera consecutiva, pero eso no iba a ser un condicionante para un conjunto prieguense que salió con todo a la pista foránea. Tanto fue así que Diogo Carvalho tuvo que remontar un 2-0 en el choque inaugural ante un Carl Mikael Martin que vio como el palista visitante ponía por delante a los suyos en el quinto set.

Los puntos definitivos

Esto fue un punto de inflexión en el partido, ya que Hampus Soderlund incrementó la distancia en el marcador después de doblegar a Marc Miró. Sin embargo, el CTT L’Hospitalet iba a vender muy cara su derrota, debido a que Konstantin Chernov venció a Carlos Machado para poner el 1-2. Aun así, Hampus Soderlund devolvió la tranquilidad al luminoso general tras ganar a Carl Mikael Martin y asegurar, como mínimo, el empate.

Pese a que habían sido solo tres duelos, Diogo Carvalho saltó de nuevo a la pista catalana para superar las tres horas de choque en su totalidad. El cansancio cada vez pesaba más, pero no las ganas de ganar. Tanto fue así que el palista portugués doblegó en cinco sets a Konstantin Chernov para asegurar una victoria muy trabajada para el Real Cajasur Priego TM.