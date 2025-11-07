El Córdoba Futsal, ante el desafío de recibir al Barça

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad vive uno de los momentos más dulces desde su entrada en la Primera División de fútbol sala. Tres victorias consecutivas frente al Ribera Navarra (4-1), el Viña Albali Valdepeñas (0-1) y el Quesos Hidalgo Manzanares (2-4) le han llevado a la sexta plaza de la tabla, toda una gesta para uno de los equipos más modestos de la Liga por presupuesto. Este sábado tiene por delante un reto tan difícil como ilusionante, ya que recibirá al poderoso Barça. El partido arrancará a las 18.30 horas en Vista Alegre.

El conjunto blanquiverde jugará el choque con la tranquilidad que le da los 13 puntos que ya atesora en la clasificación. Un margen de ocho puntos tiene sobre la zona de descenso, una cifra muy interesante para haberse jugado únicamente ocho jornadas.

Los cordobeses se han convertido en un auténtico muro defensivo para sus rivales. Solo han encajado goles en los tres últimos partidos con los adversarios utilizando el portero -jugador. Un total de 168 minutos llevan sin recibir un tanto con el juego en unas circunstancias normales. Emanuel Santoro ha planteado los tres últimos partidos con tanto acierto que ha logrado bloquear el juego de ataque de los jugadores que ha tenido enfrente.

Un Barça en un excelente momento de juego y resultados

Ahora va a recibir a un Barça que se encuentra en el segundo lugar con 19 puntos, seis más que los cordobeses. Solo en dos de sus ocho partidos no ha logrado los tres puntos, en la derrota ante el Jimbee Cartagena (4-3) y en el empate en la pista del Movistar Inter (4-4).

Los cordobeses ya saben lo que es ganar al Barça, lo que consiguieron hace cinco años, concretamente el 17 de octubre de 2020. Aquel partido todavía se recuerda por el gran tanto que marcó Shimizu, tan espectacular que fue elegido el mejor jugador de la Liga a la conclusión de la temporada. Los blanquiverdes vencieron por 3-1 con tantos de Saura, Ricardo y el pívot nipón. A la temporada siguiente empató a dos tantos en Vista Alegre, de nuevo con un gol de Shimizu.

Por tanto, la gesta que supondría sumar al menos un punto ante el Barça es posible. Eso sí, para lograrlo deberá mostrarse tan inabordable en defensa como en los tres últimos partidos. También mantener el nivel de pegada que le ha valido para sumar nueve puntos en los tres últimos choques. Desde luego, a buen seguro que habrá espectáculo sobre la cancha de Vista Alegre.