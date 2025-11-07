El Cajasol Ángel Ximénez viaja a la inaccesible cancha del Barça

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil regresa este fin de semana a la Liga Asobal de balonmano. Tras eliminar el pasado miércoles al Contazara Zaragoza en la Copa del Rey, ahora visitará al poderoso Barça. El encuentro de la octava jornada liguera tendrá lugar este sábado a las 16.45 horas en el Palau Blaugrana. La pareja formada por la aragonesa Tania Rodríguez y la valenciana Lorena Gil dirigirán el partido. El encuentro se celebrará con los locales como claros favoritos a la victoria, ya que el conjunto catalán es el vigente campeón de todas las competiciones nacionales.

El bloque pontano llega a este partido con los deberes hechos hasta el momento, pues suma ya ocho puntos y se encuentra en la séptima plaza, con un margen de seis puntos sobre la zona de descenso.

El conjunto de Puente Genil viene de ganar en la Copa en un partido con dos partes muy diferenciadas. En la primera fue superado por el Contazara Zaragoza. En la segunda impuso la mayor calidad y profundidad de su plantilla, para acabar llevándose la victoria por 31-37.

Una semana con dos partidos

La celebración del encuentro copero ha provocado que la semana sea muy atípica en el Ángel Ximénez, con muchos kilómetros en la carretera. Los jugadores que entrena Paco Bustos viajaron el martes a Zaragoza y regresaron en la noche del miércoles a la conclusión del choque. Este sábado, el mismo día del encuentro de Liga, viajarán en avión hasta Barcelona.

Paco Bustos contará ante el Barça con prácticamente los mismos jugadores que en Zaragoza. Por tanto, volverá a convocar a Domingo Luis Mosquera y al egipcio Laoloua, los dos jugadores que frente al Contazara disfrutaron de sus primeros minutos en la presente temporada. El técnico cordobés tendrá las bajas de de Claudio Ramos y Borivoje Djukic, ya ausentes en el compromiso del pasado miércoles, el primero por lesión y el segundo con un permiso de paternidad. El Cajasol Ángel Ximénez jugará sin la presión de otros encuentros, ya que la visita a la cancha del Barça es tradicionalmente un encuentro casi imposible de ganar antes de iniciarlo.

Tiago de Sousa, en el partido frente al Contazara Zaragoza. / BM ZARAGOZA

Una plantilla hecha para optar a todos los títulos

El Barça cuenta como en todas las temporadas con una plantilla poderosa, hecha para ganar todos los títulos nacionales y aspirar a la corona en la Liga de Campeones. El malagueño Antonio Carlos Ortega dirige a un equipo que cuenta con jugadores consagrados en el balonmano mundial como Dika Mem, N'Guessan, Ludovic Fábregas, Jonathan Carlsbogard o Domen Makuc, a los que hay que unir a los nacionales Aleix Gómez, Barrufet, Dani Fernández y los hermanos Cikusa, todo ellos internacionales con España. Poco más se puede decir de un rival que hace poco más de un mes se proclamó campeón del mundo de clubes.

Paco Bustos: "Es un partido muy difícil"

Paco Bustos ha declarado sobre el encuentro que “es el segundo partido de la semana, también fuera. Venimos de un partido muy intenso en el que conseguimos pasar la eliminatoria. Ahora, sin apenas descanso, pondremos rumbo a Barcelona. Todos sabemos que el Barça es un equipo que está por encima de los demás, pero vamos con ganas de dar una buena imagen y de seguir con las buenas sensaciones, siendo conscientes de que es un partido muy difícil, o más bien, muy, muy difícil. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, a seguir haciendo equipo, a exprimir nuestro nivel y, por supuesto a dar la mayor guerra posible, intentando también que no haya lesionados y que todos volvamos bien, porque luego nos vendrá Guadalajara en casa y ese partido será importantísimo para nosotros”.