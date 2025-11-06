El Peñarroya se gana una plaza en la final de la Copa Diputación en un partido con 22 triples

La Copa Diputación masculina de baloncesto ya cuenta con equipos finalistas. El Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya venció en semifinales al Coto Lucena por 90-94 en un encuentro celebrado en el pabellón municipal lucentino. El Peñarroya, que milita en la Tercera FEB, se impuso a un rival que compite en la N1 Nacional, una división inferior con respecto a la suya.

El conjunto peñarriblense se medirá en la final al Coto Córdoba, clasificado directamente para la final por ser el conjunto que milita en una categoría superior, en este caso en la Segunda FEB. La Copa Diputación ya tiene campeón femenino, pues el Cordobasket derrotó en la final al Coto Córdoba.

El Peñarroya inició el encuentro dominando por ocho puntos en el primer cuarto (2-10, minuto 4). El conjunto local, que entrena Enrique Garrido, remontó pronto (19-12, minuto 7) y pasó a dominar en el marcador durante más de 20 minutos. Al descanso ganaban los locales por 46-41.

La remontada del Peñarroya

El equipo local ganaba por doce puntos a 42 segundos de la conclusión del tercer cuarto (74-62). Un parcial de 0-11 en el cuarto definitivo le dio la vuelta al partido (84-86, minuto 36). Un nuevo parcial de 0-6 (86-92, minuto 39) sentenció el triunfo del conjunto minero por 90-94.

El local Caleb Wood fue el mejor jugador del partido con unos números de 32 puntos, 7 rebotes, 8 faltas recibidas y 37 de valoración. Por el Peñarroya destacó Xavier Newson con 27 puntos, 5 rebotes, 6 faltas recibidas y 27 de valoración. Un total de 22 triples anotaron entre los dos equipos, 13 de 30 el Coto Lucena y 9 de 18 el Peñarroya.