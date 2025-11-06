La gran decisión de Rafa Lozano Jr: se confirma su paso al boxeo profesional

El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. será profesional. La decisión, que tenía tomada desde hacía varias semanas, ha quedado confirmada este jueves a través de su gabinete de comunicación. Este periódico ya avanzó la noticia que ahora es pública. La presentación de la nueva etapa boxística del púgil tendrá lugar en Córdoba, concretamente el próximo 13 de noviembre a las 17.30 horas en el Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita.

El actual subcampeón del mundo élite amateur, bronce europeo y diploma olímpico es a sus 19 años una de las promesas más firmes del boxeo nacional. El siguiente paso era conseguir un título en el campo profesional y eso pretende hacer. El objetivo del hijo de 'El Balita' es pelear por el título iberoamericano en una gala que está previsto que se celebre el próximo mes de marzo en Vista Alegre.

Hay que apuntar que desde hace nueve años se puede ser boxeador amateur y profesional al mismo tiempo. Antes no sucedía así, lo que provocó que el padre de El Balita y actual seleccionador nacional amateur, Rafa Lozano Sr., tuviera que abandonar el campo amateur cuando en el año 2000 decidió hacerse profesional, dejando así atrás una exitosa carrera como amateur que le llevó a ganar una plata y un bronce en los Juegos Olímpicos.

Rafa Lozano Sr., en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. / A.J. González

Una gala con lo mejor del boxeo español amateur

La gala en que debutará Lozano Jr. como profesional contará previsiblemente con algunos de los mejores boxeadores y boxeadoras españoles en el ámbito amateur, varios de ellos medallistas o diplomas olímpicos y medallistas en europeos o mundiales. La cordobesa Noelia Gutiérrez, actual campeona de España absoluta en -52 kilos, podría participar. Los organizadores contarán con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y del Imdeco, pues ambas instituciones van a volcarse con el evento.

Mientras, Rafa Lozano Jr., que acaba de concluir una concentración con la selección nacional que se ha celebrado en Miami, prepara su último gran reto del actual año. Tras ganar en el pasado mes de septiembre la plata en el Mundial que organiza World Boxing, la entidad que desde este año va a gestionar el boxeo olímpico, del 2 al 13 de diciembre competirá en Dubai en el Mundial de la IBA, el organismo que hasta ahora llevaba el boxeo en los Juegos y que piensa seguir organizando sus propios mundiales. La competición de Dubai contará con una bolsa de 8,32 millones de dólares, todo un aliciente para que vayan hasta allí muchos de los mejores boxeadores amateurs del mundo.

Los próximos meses se presentan más que ilusionantes para Rafa Lozano Jr., un boxeador llamado a hacer historia en el boxeo español y en el deporte cordobés.