De la Fuente ofrecerá una lista con los rescoldos del clásico aún humeantes y Lamine como protagonista

Este viernes (11:30 horas) Luis de la Fuente ofrecerá la lista para los partidos clasificatorios para el Mundial ante Georgia y Turquía, en los que la selección debe sellar el billete para el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Tras los últimos resultados en el grupo, España es primera con 12 puntos, Turquía segunda con 9, Georgia tercera con 3 y Bulgaria cuarta y última con 0. Si los resultados acompañan, la selección podría estar ya en el Mundial ganando a Georgia a domicilio el próximo 15 de noviembre. Pero si Turquía gana a Bulgaria (farolillo rojo), que es lo lógico, la selección debería sellar el pase en el último partido en Sevilla ante Turquía. A España le valdrá casi cualquier resultado, incluso perdiendo, porque el 0-6 logrado en suelo otomano ha dejado sentenciado el grupo. Así que los de De la Fuente deben ganar en Georgia y con ellos lograrán la clasificación oficiosa.

La tángana del clásico

El de Haro se enfrenta este viernes a una convocatoria con mar de fondo después de lo ocurrido en el pasado clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. El reproche de Dani Carvajal a Lamine Yamal por las declaraciones del azulgrana en la previa del partido desembocó en una tángana en el césped a la conclusión del choque con Thibaut Courtois desafiando a Lamine y Vinícius llamándole "futbolista de Instagram". Luis de la Fuente, que estaba presente en el campo, ha querido restar importancia a lo sucedido en el Clásico y a los posibles efectos que puedan tener en el ambiente de la selección. "No me interesa, entre comillas, lo que pasa en sus clubes. No interfiero para nada en ellos. Cuando viene alguien a la Selección, este es su otro club", afirmó el riojano.

Luis de la Fuente conversa con Lamine Yamal, durante el partido de cuartos ante Alemania en la pasada Eurocopa / JJ Guillén / EFE

Parece que la tensión se rebajará mucho con la ausencia de Dani Carvajal, que está lesionado y no podrá acudir a la llamada de la selección. No es el único porque hay otras figuras destacadas en el grupo que causarán baja por lesión como Nico Williams (pubalgia), Pedri (rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda) o Robin Le Normand (sobreextensión de los ligamentos de su rodilla).

Estas bajas pondrán el foco en Lamine Yamal, que está llamado a ser el líder de esta selección en una convocatoria en la que también pueden aparecer otros jugadores azulgranas como Ferran Torres, Cubarsí o Fermín. Además, la columna vertebral del equipo seguirá estando formada por el 'lobby realista' del equipo, con Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Mikel Merino. Del Real Madrid solo se contempla la inclusión de un Dean Huijsen que sufrió mucho en Liverpool, mientras que el Atlético, pese a la baja de Le Normand, se espera que cuente con varios jugadores en la lista como Álex Baena, Pablo Barrios y Marcos Llorente.