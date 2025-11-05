Fútbol | Segunda RFEF
El Salerm Puente Genil vuelve a sonreír y ya piensa en el Antoniano
El conjunto de Álvaro Cejudo rompe su mala racha ante el Águilas, deja una gran imagen en Copa y Marcos Pérez ve premiada su gran temporada en el año del ascenso
El Salerm Puente Genil ha recuperado la sonrisa. Tras cinco jornadas sin conocer la victoria, el conjunto de Álvaro Cejudo logró reencontrarse con el triunfo al imponerse por 1-0 al Águilas en el Manuel Polinario. Un resultado que no solo corta la mala racha, sino que también devuelve confianza a un equipo que venía generando ocasiones pero sin el acierto necesario en los metros finales.
El triunfo, además, llega después de la buena imagen ofrecida en la Copa del Rey, donde los pontaneses cayeron por la mínima ante el Cartagena (0-1) en la primera ronda. Pese a la eliminación, el equipo compitió de tú a tú frente a un rival de superior categoría, dejando sensaciones muy positivas que se confirmaron días después ante el conjunto aguileño. En cierto modo, la victoria liguera sirvió para desquitarse y poner en valor el esfuerzo realizado también en el torneo del KO.
Semana de trabajo con la vista en Lebrija
La plantilla ha iniciado la semana con energías renovadas y ya trabaja con la mente puesta en su próximo compromiso ante el Antoniano. Los rojillos completaron dos sesiones de entrenamiento antes de tomarse el miércoles como único día de descanso. El jueves volverán al trabajo para preparar a conciencia el encuentro del domingo (12.00 horas) en el Estadio Municipal de Lebrija, una cita clave para confirmar la mejoría y dar continuidad a las buenas sensaciones del último partido.
El reto pasa por mantener la solidez defensiva mostrada ante el Águilas y afinar todavía más en la definición, un aspecto prioritario. La victoria del pasado fin de semana puede servir de punto de inflexión en la temporada, justo cuando el equipo busca escalar posiciones en la clasificación.
Reconocimiento para Marcos Pérez
La semana, además, ha comenzado con una gran noticia a nivel individual. Marcos Pérez ha sido reconocido como mejor jugador de la Tercera RFEF Grupo 10 en los Premios AFE correspondientes a la temporada 2024-2025. El lucentino, pieza clave en el esquema rojillo, disputó el pasado curso 33 partidos (2.944 minutos) y anotó dos goles, destacando por su regularidad y compromiso.
El reconocimiento a Marcos Pérez refuerza el trabajo de un vestuario que, con ambición, quiere volver a situar al Salerm Puente Genil entre los equipos más competitivos del grupo. El domingo, en Lebrija, espera una nueva oportunidad para seguir creciendo.
