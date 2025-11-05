La gesta defensiva del Córdoba Futsal en su racha victoriosa

El Córdoba Futsal ha llegado en un momento envidiable de juego y resultados a la octava jornada de la clasificación en la Primera División de fútbol sala. El conjunto que entrena Emanuel Santoro ocupa ahora la sexta plaza con 13 puntos, por lo que se encuentra en la zona que dará derecho a jugar la Copa de España, lo que conseguirán los ocho primeros a la conclusión de la primera vuelta. El inicio de liga de los blanquiverdes es el mejor de su historia en la máxima categoría, por puntos conseguidos y por el lugar de la tabla en que se encuentra.

La envidiable situación deportiva del Córdoba Futsal ha llegado tras sumar tres victorias seguidas ante el Ribera Navarra (4-1), el Viña Albali Valdepeñas (0-1) y el Quesos Hidalgo Manzanares (2-4). La última derrota la encajó el pasado 5 de octubre en la visita a la cancha del Industrias Santa Coloma (2-1).

El entrenador argentino del bloque cordobés ha tejido una tela de araña en defensa que sus últimos rivales no han sabido romper. De hecho, solo ha recibido tres goles en los últimos partidos. Además, esos tres tantos han llegado en todos los casos con el rival arriesgando con el juego de cinco, teniendo por tanto un jugador más de campo en la cancha al quitar al portero.

Tomás Pescio, a la derecha, lucha por un balón. / Manuel Murillo

Los partidos de la racha victoriosa

Así sucedió en el partido ganado por los cordobeses el pasado domingo en Manzanares. El Córdoba Futsal ganaba por 0-3 en el minuto 32 cuando el bloque manchego optó por utilizar el juego de cinco. De esta forma recibió dos tantos, ya que el partido concluyó con el marcador en 2-4.

Los cordobeses no recibieron ningún tanto en el anterior triunfo por 0-1 en Valdepeñas. Echando la mirada un partido más atrás, hay que irse al triunfo por 4-1 contra el Ribera Navarra, choque en el que los de Santoro ganaban por 2-0 antes de que su rival empezara a utilizar el juego de cinco.

Para encontrar el último tanto encajado sin el juego de cinco hay que marcharse a la derrota por 2-1 en la pista del Santa Coloma. En esa cancha catalana encajó dos tantos en la primera parte, a cargo de Leandrinho en el minuto 10 y de Kokoro en el 12.

Un récord defensivo

Los blanquiverdes acumulan por tanto 168 minutos sin encajar un tanto sin tener delante a un adversario utilizando el juego de cinco, todo un récord en un deporte tan dinámico en el que suelen sucederse los goles en una y otra portería.

La gesta de estar tantos minutos sin recibir un gol la ha firmado un equipo que es consciente de que necesita defender mejor que nadie para sumar puntos, pues su ataque no es de los mejores de la competición.

El Córdoba Futsal se encuentra en la sexta plaza pese a ser el conjunto menos goleador de la liga con 17, a cuatro del Ribera Navarra, el siguiente que menos ha recibido (21). Pese a ello ha logrado alcanzar el sexto lugar, para así entrar en la élite de la Liga.

La visita del Barça

Ahora tiene por delante un reto mayúsculo, ya que el próximo sábado a las 18.30 horas recibirá al Barça en un partido declarado medio día del club. Entonces tendrá que medirse al segundo de la tabla, con 19 puntos en su haber y un balance de seis victorias, un empate y una derrota. Entonces llegará la prueba de carga de verdad de los blanquiverdes.