Balonmano | Copa del Rey
El Cajasol Ángel Ximénez remonta para eliminar al Contazara Zaragoza en la Copa del Rey
El conjunto de Puente Genil levanta una diferencia adversa de siete goles para acabar venciendo por 31-37
El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil tuvo que trabajar más de la cuenta para lograr una plaza en la segunda ronda de la Copa del Rey de balonmano. El conjunto pontanés derrotó por 31-37 al Contazara Zaragoza de la División de Honor Plata.
El equipo que dirige Paco Bustos se vio sorprendido por el empuje que mostró su rival en el tramo inicial del choque. Por 9-3 ganaban los locales en el minuto 10. Los cambios del técnico cordobés no evitaron que el equipo maño ampliara su ventaja hasta los siete goles en el minuto 17 (13-6). Los pontanos acabaron reaccionando en los minutos finales de la primera mitad. Un parcial de 2-8 dejó la desventaja cordobesa en un único tanto (15-14, minuto 26). Al descanso caía el Ximénez por 17-15.
Remontada pontana en la segunda mitad
El equipo cordobés salió a la pista con una mentalidad muy diferente en la segunda mitad. Apenas 13 minutos necesitó para darle la vuelta al partido con un parcial de 5-10 (22-25, minuto 43). Carvalho paró dos lanzamientos de siete metros que ayudaron a su equipo a abrir hueco en el marcador.
El Cajasol Ángel Ximénez ya no perdonó, gracias a la calidad de su plantilla y la profundidad de su banquillo. Por 24-30 vencía ya en el minuto 50. El partido ya no tuvo más historia y los de Puente Genil se clasificaron para la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. El partido le sirvió también a Paco Bustos para darle los primeros minutos de la temporada a Mosquera y el egipcio Abdelkhader, por lo que ya cuenta con todos sus jugadores disponibles.
Ficha técnica:
31 - Contazara Zaragoza: Sergio de Figueiredo (1), Álvaro Cendoya, Juan Martínez (3), Enrique Camas (6), Daniel Villén, Alejandro Plaza (6), Jorge Gómez, Rafael Val, Marcos Ara (2), Mario Hernández (4), Miguel Lanero (3), Jon Iribar (5), Bruno Ratta, Álvaro Acosta, Alejandro Sanz y Diego Monzón (1).
37 - Cajasol Ángel Ximénez: Elcio Carvalho, Borivoje Djukic, José Cuenca (2), Tiago Sousa (2), Dani Serrano (2), Mario Dorado (2), Pablo Simonet (5), Antonio Cabello (3), Dani Ramos (8), Paco Bernabéu (5), Lucas Aizen (2), Domingo Luis Mosquera (2), Óscar McCormick, Leandro Semedo, Youssef Abdelkhader y David Estepa (4).
Parciales: 5-3, 9-3, 11-5, 13-8, 15-12, 17-15 (descanso), 20-19, 21-22, 23-25, 24-28, 29-33 y 31-37.
Árbitros: Jorge y Jesús Escudero. Excluyeron a Martínez e Iribar, por el Zaragoza y a De Sousa (2), Serrano, Borges y Estepa (2), por el Ángel Ximénez.
