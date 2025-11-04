Baloncest | NCAA-1
Guillermo del Pino debuta en la NCAA-1 con una plácida victoria con la camiseta de Maryland
El base cordobés permanece durante 13 minutos sobre la cancha en el triunfo por 61-83 ante Coppin State en Baltimore
El cordobés Guillermo del Pino debutó con una victoria en la NCAA-1 de la Liga Universitaria de baloncesto de Estados Unidos. Maryland derrotó por 61-83 a Coppin State en un encuentro celebrado en Baltimore. El base formado en la provincia se quedó sin anotar en sus 13 minutos de estancia en la pista.
Del Pino inició como titular el choque, entrando y saliendo en cuatro ocasiones de la pista. El cordobés formó así parte de las rotaciones del técnico, Buzz Williams. El choque lo concluyó con unos números de cero puntos, un rebote, una asistencia y un robo en 13 minutos. La mejor jugada defensiva del partido la protagonizó Guille al provocar una pérdida del balón del base rival.
El estreno de un universitario de primer año
Guille del Pino, como jugador universitario de primer año que es –freshman-, tendrá que ir ganándose más minutos y peso específico en la cancha con el paso de los meses. Por el momento ya entra en las rotaciones al ser el octavo jugador por el número de minutos.
Los Terrapins lograron una victoria plácida, pues ya en el minuto 8 vencían por 14 puntos (6-20). Al descanso dominaban por 15 (32-47). Pese a que Coppin se acercó a 7 puntos en la segunda mitad (47-54), un demoledor parcial de 6-29 (53-83) dejó claro cuál era el mejor equipo sobre el parqué. Maryland anotó diez triples El alero Pharrel Payne fue su máximo anotador con 21 puntos.
