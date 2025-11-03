Los infantiles cordobeses logran la plata en el Campeonato de Andalucía

La selección cordobesa infantil masculina de baloncesto logró una brillante medalla de plata en el Campeonato de Andalucía, celebrado en La Línea de la Concepción con la presencia de las selecciones de las ocho provincias. El conjunto cordobés cayó por 79-82 ante Sevilla en el partido por la medalla de oro. El equipo hispalense revalidó mientras la corona ganada en la campaña anterior.

La selección provincial consiguió un puesto en la final ganando los tres partidos de la fase de grupos. Inicialmente derrotó con contundencia a Almería (94-50) y a Huelva (87-36). Los cordobeses también derrotaron a Málaga (64-59) en el partido que otorgó un puesto en la final. Sevilla evitó que los cordobeses ganaran el título al imponerse por 82-79 en el duelo definitivo.

La selección cordobesa estuvo formada por los jugadores Daniel Cordón, Diego Delgado, Pablo García, Rafael Jiménez y Gonzalo Martín (CB Ciudad de Córdoba), Diego Ariza, Jesús Arroyo, Aníbal Hidalgo, Carlos Mata y Marcos Marín (Cordobasket) y Manuel Camacho y Marco Monje (Colegio Virgen del Carmen) y los técnicos Luis Requena, David Romero y Ángel Pérez.

La tercera medalla de la temporada

La provincia ya atesora tres medallas en los campeonatos andaluces de baloncesto de selecciones de la presente temporada, pues ya ganó un oro en infantiles femeninos y una plata en cadetes femeninos.