El Rahi Sepisur Adesal sale de la mala racha con una victoria sobre la bocina

El Rahi Sepisur Adesal Córdoba rompió su racha negativa de dos derrotas consecutivas en la División de Honor Oro de balonmano derrotando por 29-28 al Bolaños. Un gol de Carla Montero sobre la bocina otorgó el triunfo al conjunto que entrena Rafa Moreno. Este triunfo ha dejado a las cordobesas con seis puntos en la tabla, en la sexta posición y a dos puntos de la zona de ascenso a la máxima categoría.

El encuentro no pudo ser más igualado entre dos rivales directos en la lucha por las posiciones altas de la tabla. Apenas hubo diferencias superiores a los dos goles entre los dos rivales. Las fuensantinas fueron a remolque de su rival durante la primera parte. Incluso desaprovecharon una situación de doble superioridad para distanciarse en el marcador. Sendos goles de Lucía Vacas y Nicole Blatche dejaron el partido empatado al descanso. Las cordobesas se fueron al descanso con el choque empatado, gracias a varias recuperaciones de balón que le permitieron marcar goles en transiciones rápidas.

Las locales sentencian en el tramo final

El Adesal inició la segunda parte de nuevo por detrás en el electrónico. Sin embargo, en el tramo defintivo se situó por delante con un parcial de 2-0 (28-26, minuto 57), con goles de Camila Bonnazola y Nicole Blatche. El Bolaños le devolvió el parcial para empatar de nuevo el choque a 25 segundos de la conclusión (28-28). Carla Montero marcó en la última posesión para darle la victoria a su equipo.