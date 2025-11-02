Jornada de contrastes para los equipos cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF, en la que el Córdoba CF B fue el protagonista por su contundente triunfo a domicilio ante el Atlético Central. El Ciudad de Lucena mantuvo su fortaleza en casa sumando un empate ante el San Roque de Lepe, mientras que el CD Pozoblanco no pudo frenar al líder, el Bollullos, y regresó de vacío del Eloy Ávila Cano.

Atlético Central-Córdoba CF B (2-5)

El Córdoba CF B continúa lanzado y lo volvió a demostrar con una sólida victoria en el feudo del Atlético Central. El filial cordobesista firmó un triunfo de mérito en un duelo directo por la zona alta, imponiéndose con autoridad en un campo siempre exigente. Desde el arranque, los de Gaspar Gálvez marcaron el ritmo del partido y no tardaron en traducir su dominio en goles. Mario Peregrina abrió el marcador en el minuto 12 y, poco después, Viti amplió distancias con el 0-2. Los sevillanos reaccionaron con el tanto de Juan Antonio en el 30, pero Ortega volvió a poner tierra de por medio. Aun así, los hispalenses no se rindieron y Adri recortó antes del descanso, dejando un 2-3 que mantenía el pulso abierto.

En la segunda parte, el Córdoba CF B mostró temple para manejar la ventaja y seguir generando peligro. Los de Gaspar Gálvez terminaron sellando una goleada en el tramo final. En el minuto 88, Hashim puso el cuarto tanto, y ya en el descuento, Dani cerró el marcador con el definitivo 2-5. Triunfo solvente que confirma su excelente estado de forma y se mete de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

Bollullos-CD Pozoblanco (3-0)

El CD Pozoblanco no pudo prolongar su buena dinámica y cayó con en su visita al líder, el Bollullos, en un duelo de altura disputado en el Eloy Ávila Cano. El encuentro comenzó con mucha intensidad y con un gran ambiente en las gradas, reflejo de la importancia del choque. Los onubenses aprovecharon su eficacia en los metros finales para abrir el marcador en el minuto 18, cuando Antolín Torres cazó un rechace dentro del área y firmó el 1-0. Los de Alberto Fernández intentaron reaccionar antes del descanso, pero sin éxito, y con la mínima ventaja local se llegó al intermedio.

En la segunda mitad, el conjunto pozoalbense trató de dar un paso adelante, aunque se encontró con un Bollullos sólido y con las ideas muy claras. Los locales ampliaron distancias en el minuto 63 con un tanto de Fernando Vargas tras una acción individual. A partir de ahí, el equipo onubense controló el juego y, ya en el 82, Andrés Pavón redondeó la tarde con un gol de falta directa que puso el 3-0 definitivo.

Ciudad de Lucena - San Roque de Lepe (1-1)

Reparto de puntos en el Estadio Ciudad de Lucena. Desde el inicio, el conjunto de Antonio Jesús Cobos buscó adueñarse del balón y generar peligro en campo rival, protagonizando las llegadas más claras del primer tramo del encuentro. Aun así, el cuadro onubense también dispuso de ocasiones para adelantarse, aunque la primera mitad se cerró sin goles y con máxima igualdad sobre el césped.

En la reanudación, los celestes mantuvieron su ambición y encontraron el premio a su insistencia en el minuto 74, cuando José Cruz apareció para firmar el 1-0. Sin embargo, el San Roque no bajó los brazos y, en el tramo final, logró igualar la contienda con un tanto en el minuto 86. Pese al esfuerzo por recuperar la ventaja en los últimos minutos, el marcador ya no se movió.