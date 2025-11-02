Un imperial Gonzalo Orozco lidera el asalto al liderato del Coto Córdoba en la pista de un rival directo

El Coto Córdoba de Baloncesto consiguió una victoria clave en su lucha por el ascenso a la Primera FEB. El duelo entre dos de los tres conjuntos que todavía no conocían la derrota lo ganaron los cordobeses por un apretado 74-76. Este triunfo situó a los de Gonzalo Rodríguez al frente de la clasificación y como único de los dos conjuntos invictos junto al Baloncesto Valladolid. Los pucelanos no jugaron su partido ante la Cultural Leonesa por goteras en el pabellón pucelano.

El Coto Córdoba sufrió en los minutos iniciales ante la fuerte salida del conjunto local. Los jugadores del equipo vasco saltaron a por todas a la cancha, espoleados por una afición entregada. Por 15-10 perdía en el minuto 7. La desventaja de los cordobeses bajó hasta los dos puntos a la conclusión del primer cuarto (22-20).

El técnico local exprimió a sus mejores jugadores en el arranque del segundo cuarto. El Iraurgi adquirió entonces una renta favorable de siete puntos (29-22). Las rotaciones del Coto en la recta final del segundo cuarto fueron mejores, lo que provocó que remontara hasta llegar al descanso con el partido empatado (38-38). El Coto había esperado con paciencia la llegada de su momento para levantar un choque que por momentos se la había puesto muy complicado.

Fernando Bello controla un balón. / Manuel Murillo

El Coto aguanta un arreón local

Un nuevo arreón del Iraurgi en el arranque del tercer cuarto dejó a los cordobeses a cinco puntos de su rival (47-42, minuto 23). La reacción de los cordobeses no se hizo esperar con un parcial de 4-14 (54-59, minuto 30). Por tres puntos mandaban los de Gonzalo Rodríguez a la conclusión del tercer cuarto (56-59).

El Coto Córdoba volvió a situarse con cinco puntos a su favor en el último cuarto (56-61, minuto 32). Sin embargo, cuando más parecía tener el partido controlado, varios errores le costaron encajar un parcial de 5-0 y ver como el partido quedaba empatado (61-61, minuto 33).

El Iraurgi apretó entonces tanto en defensa que por momentos sacó del partido al conjunto cordobés. Un parcial de 8-0 le dio un vuelco al encuentro en el momento en el que se estaba decidiendo (70-65, minuto 36). Gonzalo Orozco era en esos momentos el jugador del Coto más inspirado en ataque con un festival de puntos y asistencias.

Los cordobeses sentencian el partido

Cuando parecía que el partido se le iba a los de Gonzalo Rodríguez llegó un parcial de 0-6 (70-71, minuto 37). El encuentro no podía estar más en el alero entre dos aspirantes al ascenso que no querían perder un encuentro tan importante para ambos.

El Coto entró un punto por delante en el último minuto (72-73). Niang situó al Iraurgi por delante a 39 segundos de la bocina (74-73). Un tiro libre de Guemeta empató el choque a 15 segundos de la conclusión (74-74).

La sentencia al choque llegó con una elegante canasta de Gonzalo Orozco a tres segundos del final, para que el cordobés coronara así un gran encuentro (74-76). La canasta y la airada petición de un tiempo muerto por parte del entrenador local, Íñigo Núñez, le costó entonces la segunda técnica y la expulsión. Gonzalo Orozco falló el tiro libre de la técnica. En la posesión final de tres segundos, Guemeta colocó un tapón al base local que acabó de certificar la victoria cordobesa.