El Deportivo Córdoba prolonga en Almagro su sequía a domicilio

El Deportivo Córdoba sigue sin estrenar su casillero de puntos fuera de casa en la Segunda División femenina de fútbol sala. En esta ocasión se volvió de vacío de su visita al Almagro, rival con el que no se veía las caras desde la temporada 2017/18, también en Segunda división, cuando las almagreñas sumaron un doble triunfo por 4-2 y 2-4. Se presumía pues un partido complicado para las cordobesas, teniendo enfrente a un Almagro candidato al ascenso a Primera.

Y pronto el cuadro de Ciudad Real dejó a las claras que así sería, ya que nada más comenzar, Raquel alcanzó un balón largo de Ana Ventoso y, tras anticiparse a la salida de Vivi, inauguró el marcador. Asimilando este nuevo panorama, Almagro gozó de otra inmejorable ocasión, cuando María estrelló un esférico en el larguero, que sería el preámbulo del 2-0, anotado por Rebeca Culebras tras recoger un balón en la frontal del área andaluza. Tras un necesario tiempo muerto pedido por Rafa García, las jugadoras blanquiverdes consiguieron frenar el atronador arranque del conjunto rojillo.

A los siete minutos llegó el tercer tanto, con una subida por banda derecha de Skybina, cuyo centro al segundo palo lo empujó a la red Rosillo. Lo intentó desde lejos Inma Sojo, sin problemas para la guardameta local, a lo que respondió Yulia, cuyo disparo lo rechazó Vivi, muy activa también durante este primer periodo. Más clara aún fue la llegada a los quince minutos de Martina, que cedió para Noema, quien no alcanzó a finalizar el contragolpe. A continuación lo volvió a probar Noema con un potente chut desde media distancia. A dos minutos para llegar al receso, Eva anotó el 4-0 tras aprovechar un rebote en el área califal.

Las cordobesas mejoran su imagen

Arrancó el segundo tiempo con un Almagro nuevamente dominante pero, a diferencia de lo sucedido al inicio del partido, la disciplina defensiva del Deportivo Córdoba evitó que el marcador se moviera, frenando las continuas acometidas del bando local. Pese a que las rojillas seguían llevando el peso del encuentro, poco a poco las blanquiverdes fueron acumulando llegadas, como en un córner que estuvo Martina a punto de desviar a gol, seguido de un lanzamiento raso de Auxi que obligó a la portera almagreña a meter el pie. La réplica corrió a cargo de Alba Peña, con un disparo lejano a la madera, y de Eva Palma, a quien respondió Vivi con otra buena intervención.

La madera se interpuso hasta en dos ocasiones en el camino del gol de las jugadoras de Rafa García, primero con una falta ejecutada por Noema, y posteriormente con un lanzamiento de Inma Sojo desde el flanco izquierdo. A continuación fue Alba Peña la que lo intentó, pero nuevamente se topó con Vivi. A tres minutos de la conclusión, el Almagro sentenció aún más si cabe la contienda con dos goles de Rebeca, que elevaron el 6-0 al electrónico. Aún tuvo tiempo Inma Sojo de maquillar el resultado con un potente disparo desde fuera del área, que entró en el portal de Nerea, y que estableció el definitivo 6-1.

La próxima cita del Deportivo Córdoba tendrá lugar el próximo domingo ante el filial del Navalcarnero, en la IDM Valdeolleros, a partir de las 12:30.