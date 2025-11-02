El Córdoba Futsal firma el partido perfecto para vencer en la cancha del Manzanares

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad sigue de dulce en la Primera División de fútbol sala. El conjunto cordobés venció por 2-4 en la cancha del Quesos Hidalgo Manzanares en un partido que controló casi siempre gracias a su orden defensivo. La conquista de la tercera victoria seguida le sirvió para alcanzar la sexta plaza, logrando por ello un puesto entre los ocho primeros.

Los cordobeses iniciaron el partido manteniendo el mismo guion que le dio buenos resultados en los encuentros anteriores. Los blanquiverdes presionaban en defensa en la cancha del rival. Cuando el Manzanares atravesaba el medio campo, siempre sabían tapar los huecos para evitar que el rival les creara peligro. A la mínima oportunidad salían al contragolpe para buscar una ocasión de gol. Tomás Pescio dispuso de la primera oportunidad de marcar en el minuto 4. El disparo del argentino lo desvió el portero local. El VAR del fútbol sala, el FVS, tuvo que trabajar en el minuto 7 al protestar el Manzanares un supuesto derribo de Zequi dentro del área. Los colegiados consideraron que no había nada punible.

Los cordobeses no concedieron apenas ocasiones al adversario en los primeros minutos, aunque eso sí, a costa de cargarse de faltas. Ya en el minuto 9 habían cometido la quinta, por lo que a partir de entonces se situaron a una de ser castigados con un lanzamiento de diez metros.

Zequi, en una acción defensiva ante la mirada de Arnaldo Báez y el portero Fabio. / CÓRDOBA

Los cordobeses inauguran el marcador

Javi Alonso contó en el minuto 10 con la primera ocasión clara del Manzanares. El disparo del jugador local se estrelló en el palo izquierdo. El choque había entrado en una fase de idas y vueltas que había roto la telaraña defensiva, tejida hasta entonces por los jugadores que entrena Emanuel Santoro. Cualquiera de los dos conjuntos podía marcar en esos momentos. El Córdoba Futsal fue el equipo que aprovechó mejor la situación al marcar en el 12. Un gran pase de Murilo Duarte a Nicolás lo aprovechó el barcelonés para marcar con un disparo a la media vuelta.

El tanto provocó que el entrenador local, Juanlu Alonso, pidiera un tiempo muerto. Los cordobeses volvieron a la cancha defiendo con el mismo orden que en los minutos iniciales, lo que dejó al Quesos Hidalgo sin apenas espacios para amenazar la portería de Fabio. Las jugadas a balón parado pasaron entonces a ser los mejores argumentos ofensivos del Manzanares. Los de Santoro mantenían la portería a cero pese al acoso local y a los continuos ánimos de los aficionados manzanareños.

El Manzanares atacaba con muchas ganas pero poco orden, lo que propiciaba que el Córdoba Futsal atacara en superioridad cuando recuperaba el balón. Una situación de tres contra uno no la aprovechó Zequi, ya que mandó el balón fuera. Parecía que el partido iba a irse al descanso con 0-1 para los de Santoro. Sin embargo, entonces apareció Hugo. El canterano de Carcabuey soltó en el 19 un latigazo desde casi el centro del campo que sorprendió al portero y entró en la red. El Córdoba Futsal se marchó así con una amplia renta al descanso, más todavía teniendo en cuenta lo bien que estaba defendiendo.

El Córdoba Futsal mantiene el control sobre el juego

Los blanquiverdes iniciaron la segunda parte con la misma mentalidad que en la primera, presionando arriba y agazapados con mucho orden cuando su rival se acercaba al área. Los de Juanlu Alonso tenían más tiempo el balón. Sin embargo, parecía más cerca el 0-3 que el 1-2. Y así fue. Murilo Duarte robó un balón casi en su área al cierre del rival, lo que le permitió plantarse en la portería contraria en un mano a mano con el portero, al que superó con facilidad.

El tercer tanto dejó tocado a un Manzanares incapaz de superar la ordenada defensa cordobesa. Los minutos empezaron entonces a pasar sin que nada relevante sucediera sobre la pista. Los manzanareños parecían desquiciados al ver que el reloj corría sin ser capaces de marcar siquiera un gol.

El Manzanares tuvo que sacar el portero-jugador en el 32 a la desesperada, buscando perforar la portería cordobesa con uno más. La arriesgada apuesta sacó al partido de la atonía en que se encontraba. Daniel marcó el 1-3 en el 33. Sin embargo, Murilo situó el 1-4 un minuto después al robar un balón y lanzar con la portería vacía. El partido se había vuelto loco. Humberto logró el 2-4 en el 35, devolviendo al Manzanares al partido.

Santoro pide un tiempo para amarrar el triunfo

Santoro pidió un tiempo muerto para parar el partido y devolver al orden a su equipo, lo que consiguió. Los cordobeses apenas sufrieron más. Incluso pudo llegar el 2-5 en varias ocasiones. El Córdoba Futsal acabó llevándose con merecimiento una victoria que le permitió situarse entre los ocho primeros de la tabla, en la zona que al final de la primera vuelta otorgará una plaza en la Copa de España.