Pablo Sánchez logra el bronce con España en el primer Mundial juvenil de la historia

El lateral izquierdo del Cajasur Córdoba BM Pablo Sánchez coronó un gran año 2025 logrando la medalla de bronce en la primera edición del Mundial juvenil, celebrado en Casablanca (Marruecos), con la presencia de doce selecciones. España derrotó a Catar por un cómodo 35-23 en el encuentro por la tercera plaza.

La selección española inició su participación sumando tres claras victorias contra Corea del Sur (57-16), Catar (41-23) y Túnez (48-23). Egipto dejó a España sin una plaza en la final al vencerle por 31-28. Ya en el choque por el bronce, la selección que entrenó Raúl Entrerríos superó a Catar por un holgado 35-23. Sánchez acabó el Mundial con un total de 16 goles en su haber.

Sánchez coronó así un gran año en el que ha sumado dos medallas en grandes competiciones internacionales. Primero formó parte de la selección juvenil de balonmano playa que en junio ganó el oro en el Mundial de Túnez. Ahora ha logrado una medalla de bronce en el Mundial de balonmano de pista. Además, en los últimos meses ha conseguido un oro en la Copa Mediterranea y una quinta plaza en el Festival Olímpico de la Juventud Europea, en ambos casos con la selección española de su edad. En su club también está firmando un gran 2025. Precisamente, el pasado verano promocionó al primer equipo de la Primera Nacional pese a ser un jugador de categoría juvenil.

Pablo Sánchez, en el Mundial de balonmano playa. / CÓRDOBA

Una victoria cómoda

La selección española ganó con justicia la medalla de bronce en el Mundial de Casablanca. Salvo en el partido de semifinales frente a Egipto, se mostró muy superior a sus rivales. En el choque por el bronce contra Catar, España encarriló pronto el duelo, logrando una diferencia cómoda que le permitió jugar con tranquilidad en el resto del partido. Entrerríos pudo darle minutos a todos sus jugadores disponibles, también a Pablo Sánchez, uno de los jugadores importantes en los esquemas del técnico a lo largo de la competición marroquí. El lateral Pablo Sánchez se ha consolidado así como una de las principales promesas del balonmano provincial.