El Manzanares pone a prueba la racha del Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo su partido de la octava jornada de la Primera División de fútbol sala. El conjunto blanquiverde visitará a la cancha del Quesos El Hidalgo Manzanares a las 17.00 horas.

El conjunto que entrena Emanuel Santoro intentará alargar la racha positiva en que se encuentra, que le ha llevado a ganar en sus dos últimos partidos, al Ribera Navarra (4-1) y al Viña Albali Valdepeñas (0-1). La tercera victoria seguida la buscará ahora en su segundo encuentro consecutivo como visitante.

El equipo que entrena Emanuel Santoro ha crecido como equipo, a base de prácticamente ponerle el cerrojo a su portería. Solo un tanto ha encajado en los dos últimos partidos, unas cifras muy difíciles de conseguir en un deporte como el fútbol sala. Precisamente, el técnico de los cordobeses elogió el esfuerzo realizado por sus jugadores en el último partido para conseguirlo.

Carlos Gómez, cerca de la selección

Tanto ha mejorado el Córdoba Futsal que ha llamado la atención del seleccionador, Jesús Velasco. Así ha decidido incluir a Carlos Gómez en la prelista de los dos próximos encuentros que va a jugar la selección en noviembre. De esta forma ha reconocido el excelente inicio de temporada del toledano, autor de cinco goles en los primeros siete partidos de la competición.

Los buenos resultados sumados en las últimas semanas han situado a los cordobeses en una excelente situación clasificatoria. El Córdoba Futsal se encuentra en la undécima plaza con 10 puntos, los mismos que el octavo, el Movistar Inter, y con cinco de margen sobre la zona de descenso, que abre el Ribera Navarra con cinco.

La lucha de cada año de sumar puntos para asegurar la permanencia le ha llevado a meterse de nuevo en la lucha por la Copa de España. Todavía queda mucho para que concluya la primera vuelta, pero de momento se encuentra muy cerca de la octava plaza, la primera con derecho a luchar por ganar uno de los títulos más prestigiosos de la temporada. Mantenerse como un equipo rocoso, capaz de no encajar un solo gol en un partido, será la clave para que los blanquiverdes sigan sumando puntos en la mejor liga del mundo.

Nicolás Marrón intenta superar a un rival. / Manuel Murillo

Un rival irregular en casa

Ahora visitará la cancha del Manzanares, un conjunto clásico en la lucha por ocupar una de las ocho primeras plazas. Además, se encuentra en un excelente momento, ya que ocupa la cuarta plaza con 14 puntos, cuatro más que los cordobeses. Un solo partido ha perdido hasta el momento, ante ElPozo Murcia (2-3), precisamente en su último encuentro como local. No le ha ido muy bien en su pista hasta ahora, pues también ha cedido un punto contra el Palma Futsal (2-2). Sí ha logrado derrotar ante su afición al Noia (4-3). Curiosamente, le ha ido hasta ahora mejor como visitante, pues lejos de su cancha solo ha perdido un punto en cuatro partidos.

Daniel Gabriel García y Javier Alonso lideran el ataque del Manzanares, ambos con un gol de media por partido en acciones de juego, unos números que solo mejoran en la Liga el barcelonista Pito y el interista Javi Mínguez. Al contrario que el Córdoba Futsal, el Manzanares ve puerta con facilidad.

Santoro considera que el partido ante el Manzanares supone para su equipo "un nuevo desafío". El principal objetivo del argentino es "mantener las buenas sensaciones mostradas en los dos últimos partidos".

Santoro: "Es el equipo de la Liga que más ha marcado en transición"

Santoro ve al Manzanares como "una de las sensaciones de este inicio de temporada, tanto a nivel de resultados como de rendimiento. Mantiene una base de jugadores desde hace varios años, con un entrenador que trabaja bien y unas incorporaciones de jerarquía que potencian todo lo bueno que ya iban desarrollando". Santoro quiere que sus jugadores "minimicen esas virtudes que tienen, al mismo tiempo que potenciemos las nuestras". Del Manzanares destaca dos cuestiones tácticas, "la incorporación del portero y las transiciones, ya que es el equipo de la Liga que más ha marcado en transición". El entrenador del Córdoba Futsal quiere que el estado actual de confianza "pueda ir acrecentándose semana a semana".