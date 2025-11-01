La jornada de Tercera | Duelos directos para el Córdoba CF B y CD Pozoblanco

Tres duelos de alto voltaje esperan este fin de semana a los representantes cordobeses en el grupo 10 de Tercera RFEF, en una jornada marcada por la igualdad en la zona alta y por enfrentamientos directos que pueden redefinir la clasificación. El Córdoba CF B se enfrentará al Atlético Central (domingo, 12.00 horas), el CD Pozoblanco al Bollullos (domingo, 17.00 horas) y el Ciudad de Lucena al San Roque de Lepe en casa (domingo, 17.30 horas).

Atlético Central - Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas)

Duelo directo por la zona noble de la tabla el que afrontará el Córdoba CF B en su visita al Atlético Central. Ambos conjuntos llegan separados por un solo punto y con dinámicas positivas, lo que augura un encuentro igualado y exigente. El filial blanquiverde, sexto con 14 puntos, busca dar un paso adelante en su objetivo de colarse entre los puestos de privilegio. Los de Gaspar Gálvez atraviesan un buen momento tras sumar dos victorias ante el Utrera (2-0) y el Dos Hermanas (0-2), además de un valioso empate sin goles frente al líder, el Cádiz B, en sus últimos compromisos.

Eso sí, no podrán contar con los servicios del defensor ghanés Jonathan Korbla, lesionado de gravedad -la tercera rotura de ligamento cruzado de un defensor blanquiverde este curso- y causará baja por un extenso período de tiempo.

El Atlético Central, por su parte, ocupa la quinta posición con 15 puntos y también atraviesa una línea ascendente. Los sevillanos se han mostrado sólidos en las últimas jornadas, firmando triunfos de mérito frente al Chiclana (0-2) y el Conil (2-0), además de un empate frente al Tomares (1-1). Con ambos equipos separados por un estrecho margen y con aspiraciones similares, el duelo se presenta clave para medir fuerzas y confirmar las aspiraciones de dos conjuntos llamados a pelear por la parte alta del grupo 10 de Tercera RFEF.

Bollullos - CD Pozoblanco (domingo, 17.00 horas)

Duelo en la cumbre el que medirá este fin de semana al Bollullos y al CD Pozoblanco, dos de los equipos más en forma del grupo y aspirantes directos, hasta el momento, al liderato. El conjunto de Alberto Fernández afronta una cita clave para sus aspiraciones, ya que se mide al actual líder de la categoría, con solo dos puntos de diferencia entre ambos. Los pozoalbenses, que marchan segundos con 17 puntos, buscan asaltar la primera posición y volver a la senda de la regularidad tras unas jornadas de altibajos en las que firmaron un empate ante el Atlético Onubense (1-1), una derrota frente a la RB Linense (2-0) y un triunfo trabajado ante el Sevilla C (3-2) en su última aparición.

El Bollullos atraviesa un gran momento de forma y llega al duelo con la moral por las nubes tras encadenar tres victorias consecutivas. Los onubenses se impusieron con solvencia al Coria (1-4), al Castilleja (1-0) y al San Roque de Lepe (0-2), resultados que les han permitido consolidarse en lo más alto de la tabla.

Ciudad de Lucena - San Roque de Lepe (domingo, 17.30 horas)

El Ciudad de Lucena vuelve a escena ante su afición con el objetivo de mantener su fortaleza en casa y seguir ampliando su excelente racha, más allá de la previsible derrota copera ante un bloque de nivel europeo como el Villarreal. Los de Antonio Jesús Cobos afrontan una nueva cita en su feudo, donde aún no conocen la derrota en el campeonato doméstico. Buscarán su tercera victoria consecutiva tras imponerse con autoridad al Castilleja (0-2) y al Coria (5-0). Con 16 puntos en su casillero, el conjunto lucentino ocupa la tercera posición y aspira a apretar aún más la pelea por el liderato del grupo.

Enfrente estará el San Roque de Lepe, un rival que llega con la intención de dar la sorpresa y reencontrarse con la victoria. El conjunto lepero, que suma 11 puntos y ocupa la décima posición, quiere resarcirse de su última derrota frente al Bollullos (0-2) y volver a mostrar la versión sólida que le permitió puntuar ante el Linense (1-1) y vencer al Sevilla C (2-3).