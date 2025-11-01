El Coto Córdoba encara un encuentro clave en la zona alta de la tabla

El Coto Córdoba de Baloncesto empezará este domingo una de las fases más exigentes de la primera vuelta en la Segunda FEB. El equipo cordobés visitará al Biele ISB Iraurgi, un conjunto de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, al que se enfrentará a partir de las 18.00 horas. Andrea Alejo y Unai Sánchez dirigirán el encuentro. El partido enfrentará a dos de los tres equipos del Grupo Oeste que cuentan sus cuatro partidos por victorias. Por tanto, el ganador del duelo se asegurará acabar la jornada en una de las dos primeras posiciones.

El premio que se llevará el vencedor le dará una importancia añadida al partido. El Coto Córdoba lo sabe. Por ello ha preparado con un especial mimo el duelo que le espera en la tarde de este domingo. Gonzalo Rodríguez ha trabajado a lo largo de la semana pendiente de mejorar los aspectos del juego que considera que quedan por corregir. Por ejemplo, desea que sus jugadores hablen más entre ellos sobre la cancha.

Una plantilla larga

El Coto Córdoba cuenta con una de las mejores plantillas del grupo. Sin embargo, necesita ser más regular en los partidos para no pasar apuros ante los rivales más fuertes, sobre todo en los choques como visitante.

Ya se vio en las dos derrotas cosechadas hasta ahora, ambas en la Copa de España en la pista del Morón, que a veces pierde el equilibrio sobre la cancha. No podrán ganar los cordobeses en Azpeitia si no son capaces de ofrecer su mejor versión y eso lo sabe Gonzalo Rodríguez.

El Coto Córdoba intentará imponerle un ritmo alto al partido, pues sabe que cuenta con dos bases (Gonzalo Orozco y Pablo Sánchez) en un excelente estado de forma. La calidad en el juego exterior de Ja’ Monta Black y el poderío en el juego interior de Kevin Schutte lo hacen en estos momentos un equipo temible para sus rivales. Por ello, al estadounidense y al holandés los buscarán en los momentos del partido en que más queme el balón.

Gonzalo Rodríguez da instrucciones en un tiempo muerto. / Manuel Murillo

Un partido igualado

El partido promete ser intenso e igualado. Las rotaciones entrarán en juego, ya que permitirán que los jugadores titulares lleguen lo más frescos posible al último cuarto. El Coto Córdoba contará con toda la plantilla disponible. El club sigue trabajando para reforzar a este equipo con un juego interior. Mientras llega, el técnico seguirá trabajando con lo que tiene, que no es poco.

El Iraurgi ha solventado de manera positiva los partidos que ha jugado hasta el momento local. La Liga la empezó derrotando al Logrobasket por 76-72. Posteriormente superó por 80-73 al Círculo Gijón. Ahora intentará sumar la tercera victoria seguida ante su afición.

El trabajo de la semana

El entrenador del conjunto cordobés se mostró satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadores a lo largo de la semana. "La semana ha ido bien. Estamos concentrados en mejorar cosas que tenemos que seguir puliendo para que continúe la evolución del equipo", explicó el técnico gallego que también destacó que "se trabaja mucho mejor con ánimo positivo, y ganar te da ese ánimo. Además, nos demuestra que para ganar siempre hay que hacer las cosas bien".

En esta línea, el míster redunda que las victorias refuerzan las ideas y el estilo de juego que el grupo viene desarrollando. "Las cosas que estamos haciendo bien nos reafirman en nuestras ideas de juego, y eso siempre es importante. Pero más allá de ganar o perder, lo más importante es la mejoría del equipo, la progresión y seguir avanzando".

En alusión al Biele ISB Iraurgi, el entrenador gallego reconoció la dificultad que presenta el encuentro y elogió las características del conjunto guipuzcoano. "Compiten muy bien, tienen un buen nivel físico, están muy bien entrenados y organizados. Va a ser un partido complicado, pero nosotros debemos buscar sus puntos débiles que podemos explotar y, sobre todo, hacer nuestras cosas bien, jugar conforme a nuestro estilo y competir al máximo nivel".

Un viaje largo

El entrenador blanquiverde quiso restarle importancia a factores externos como la distancia o la logística del viaje, asegurando que "si el viaje es largo o lo que sea, no debemos prestarle mucha atención. Lo fundamental es estar concentrados en hacer bien nuestro trabajo, y ya está", concluyó.

La temporada acaba de empezar. Sin embargo, partidos como el de este domingo son de los que a veces marcan una temporada. Una victoria le podría dar dentro de unos meses el coeficiente particular contra un rival directo. Mientras, una derrota amplia podría costarle perder algún puesto a la conclusión de la fase regular.

La Segunda FEB es tan igualada cada año que cada triunfo vale su peso en oro. El Coto intentará ganar, además en su primer desplazamiento largo de la temporada, ya que hasta ahora no había salido de Andalucía. Más de 800 kilómetros tendrá que hacer para jugar un partido con un valor doble entre dos aspirantes al ascenso a la conclusión de la temporada.