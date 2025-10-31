El Real Cajasur Priego no encuentra oposición en el Alzira

El ritmo que impone este equipo es muy difícil de seguir para la mayoría de los clubes que componen la máxima categoría del tenis de mesa nacional. El Real Cajasur Priego TM es una entidad con solera en la Superdivisión masculina, pero que, además, logra cada temporada aumentar poco a poco su nivel. Y su potencial se ha vuelto a demostrar una jornada más, esta vez derrotando por la vía rápida al Hortitec Alzira TT, al que derrotó por 4-0.

Hacer que lo difícil parezca fácil. Es la primera misión de un Real Cajasur Priego TM que quiere superarse cita tras cita. Hampus Soderlund volvía a vestir la camiseta prieguense una temporada más y era el encargado de abrir la contienda ante un Sergi Gómez que lo intentó en el primer set, pero que sucumbió ante el nivel del palista sueco.

A partir de ahí, el martillo del conjunto local comenzó a funcionar. Diogo Chen y Carlos Machado demostraron que el Real Cajasur Priego TM era superior al Hortitec Alzira TT, derrotando a Salvador Reche y a José Carlos Guillot, respectivamente, para asegurar, como mínimo, un empate en el global.

Diogo Chen pone la rúbrica a la victoria

Sin embargo, y como pasó minutos antes con la sección femenina, las tablas en el marcador eran insuficientes. Diogo Chen saltó nuevamente a la pista y doblegó por la vía rápida a Sergi Gómez, certificando la victoria para un Real Cajasur Priego TM que se consolida aún más en la Superdivisión masculina.