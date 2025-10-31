Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis de mesa | Superdivisión

Golpe de efecto del Museo de la Almendra Priego

El conjunto femenino prieguense vence con contundencia al Cliniqas.com (4-0)

Tatiana Garnova, Marija Galonja y Jiaqui Meng.

Tatiana Garnova, Marija Galonja y Jiaqui Meng. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un partido que ha recordado al potencial que este equipo demostró en gran parte de la temporada pasada, pero que, sin embargo, las bajas y las lesiones le ha hecho bajar el nivel hasta la actualidad. El Museo de la Almendra Francisco Morales Priego necesitaba tiempo para que su poder volviera a ser el de antes. Es por ello que el verano ha venido muy bien para reiniciar la mente y el físico. Tanto es así que el cuadro prieguense se muestra intratable en el Pabellón Rafa López. Ahora ha vencido con facilidad al Cliniqas.com por 4-0.

Este duelo era crucial para un Museo de la Almendra Francisco Morales que quiere ir consolidándose en la zona noble de la tabla clasificatoria de la Superdivisión femenina de tenis de mesa. Para ello necesitaba hacerse fuere como local y así lo demostró, aunque no iba a ser fácil.

Marija Galonja fue la encargada de abrir el partido y volvió a conseguir la confianza que necesitaba tras la falta de rodaje. La palista del club prieguense derrotó por la vía rápida a Ana Chen para poner el primer tanto en el global.

La fase decisiva del choque

Las sensaciones eran muy buenas y ahora era turno para que Tatiana Garnova aumentase la renta en el marcador. Sin embargo, la jugadora del Museo de la Almendra Francisco Morales tuvo que sufrir para doblegar en cinco sets a Ana María Israte. Ahí se demostró el grado de dificultad que entrañaba el partido ante un Cliniqas.com que no se iba a rendir tan fácilmente.

Noticias relacionadas y más

En cambio, el Museo de la Almendra Francisco Morales era un auténtico rodillo. Jiaqi Meng aseguró, como mínimo, un empate después de vencer a Hyunju Sim, por lo que el primer objetivo estaba conseguido, pero era insuficiente. Tatiana Garnova no dudó frente a Ana Chen y cerró una victoria importantísima de un club prieguense que se consolida en la zona noble de la Superdivisión femenina.

TEMAS

