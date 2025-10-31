Córdoba acogerá a más de 400 peñistas del Atlético de Madrid

La ciudad de Córdoba recibirá la cuarta edición del congreso de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. La cita tendrá lugar entre los próximos días 14 al 16 de noviembre. El cordobés Miguel Reina, portero del club colchonero entre los años 1973 y 1980, ejercerá de padrino del evento. También asistió a la presentación Luis Pereira, jugador atlético entre 1975 y 1980 y por tanto compañero de Reina en esos años. Córdoba acogerá un evento que comenzó a celebrarse en el 2021 en Aranjuez. Posteriormente tuvo lugar en Madrid (2022) y Badajoz (2023). Córdoba ha cogido ahora el relevo.

La presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, considera que esta actividad supone una oportunidad de “potenciar oportunidades de turismo y reclamo para que vengan visitantes a disfrutar de la ciudad”.

El presidente de la asociación que une a las peñas atléticas, Eduardo Fernández, destacó “el cariño con que nos han tratado desde el momento en el que hicimos público iba a ser la sede de nuestro cuarto congreso internacional”.

Asistentes a la presentación del congreso de peñas atléticas. / Rafael Mellado

Eduardo Fernández: "Córdoba es una provincia con muchos atléticos"

Fernández asegura que eligieron Córdoba, “no solo por ser una ciudad con la historia y la cultura que tiene, sino también porque es una provincia que cuenta con muchos aficionados atléticos y muchas peñas del Atlético de Madrid”.

El responsable de la unión internacional de peñas atléticas asegura que van a acudir a Córdoba “representantes de cerca de cien peñas, venidos de todos los puntos de España y también del extranjero, por lo que estamos hablando de más de 400 asistentes. Le daremos ese fin de semana todo el sabor atlético y rojiblanco a la ciudad”.

“Los asistentes, no solo van a disfrutar de los actos propios del congreso, sino también del turismo, la cultura y la gastronomía de Córdoba”, resaltó Eduardo Fernández.