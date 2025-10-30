El Salerm Puente Genil deja atrás la Copa del Rey y ya mira al Águilas FC

El Salerm Puente Genil no logró el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, pero su estreno en el torneo del KO dejó un poso de satisfacción. En el Manuel Polinario se vivió una noche especial, con ambiente de gala y una afición entregada que llevó en volandas a los suyos. El resultado (0-1) frente al Cartagena, equipo de superior categoría, pasó a un segundo plano tras comprobar que los de Álvaro Cejudo fueron capaces de competir de igual a igual ante un rival acostumbrado a exigencias mayores.

Una noche que refuerza el camino

El club había anunciado un día antes que las entradas estaban agotadas. No era para menos: la cita tenía un componente histórico. Era el primer partido copero en la historia del Salerm Puente Genil, y la afición respondió como debía. Además, el lleno absoluto dejó también un balance positivo fuera del terreno de juego, con una recaudación que supondrá un pequeño impulso económico para la entidad.

Durante gran parte del encuentro, los pontaneses mantuvieron el ritmo, plantaron cara y gozaron incluso de las mejores ocasiones antes del descanso. Sin embargo, la pegada del Cartagena acabó marcando la diferencia en la segunda mitad con el tanto de Kevin Sánchez, suficiente para decidir un duelo en el que el esfuerzo local mereció más premio.

Pese a la eliminación, la valoración del conjunto de Álvaro Cejudo fue positiva. El equipo volvió a mostrarse sólido, competitivo y con una identidad clara. Lo que se vio en el Polinario fue un grupo comprometido, ambicioso y capaz de sostener el pulso frente a un rival con más recursos.

De vuelta a la liga, con el Águilas en el horizonte

Tras el paréntesis copero y el aplazamiento del encuentro ante el Lorca -que aún no tiene fecha definitiva-, el Salerm Puente Genil regresa a la competición liguera con la mente puesta en seguir sumando. Su próximo rival será el Águilas FC, segundo clasificado con 15 puntos y uno de los equipos más sólidos del Grupo 4 de Segunda RFEF.

El conjunto murciano, que lleva tres temporadas consecutivas en la categoría, se quedó la pasada campaña a tan solo cinco puntos de los puestos de play off. Ahora llega al Manuel Polinario con un bloque experimentado y con aspiraciones altas, por lo que se prevé un duelo exigente.

Para los pontaneses, la cita servirá para canalizar la energía positiva de la Copa y reencontrarse con la competición doméstica tras dos semanas sin partidos de liga. Las sensaciones son buenas y el objetivo es mantenerlas: competir, sumar y seguir creciendo.

Además, el Manuel Polinario volverá a vestirse de rojo por segunda vez en una semana. La Copa ya es historia, pero el Salerm Puente Genil tiene motivos de sobra para mirar hacia adelante con optimismo.