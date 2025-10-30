Palma del Río disfruta de un duelo histórico con la visita del Betis

Con el estadio como nunca se había visto en Palma del Río, con todas las localidades vendidas y una afición entregada, se desarrolló el encuentro de la Copa del Rey de fútbol entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis. Muchos de los aficionados tenían el corazón dividido porque se declaran béticos hasta la muerte, pero en este partido iban con el club de su pueblo. El caso más significativo estaba en Sergio León, el capitán del equipo amarillo, que ha confesado estar con su club, el Palma, aunque quiere que el Betis gane la Copa del Rey. Fue el hombre del partido, un regalo que los béticos estén en su pueblo, ofreciendo un gran partido a una gran afición.

Había tantos aficionados que fue casi imposible ubicarlos a todos en el graderío. Gradas supletorias hicieron posible que el estadio pasase de las 480 localidades habituales a las 8.800 entradas vendidas. Aficionados del Betis de las peñas de municipios de los alrededores, como La Campana, Écija, Lora del Río, Fuente Palmera y la propia Peña Bética local asistieron al encuentro.

Antes de comenzar el partido tuvo lugar el acto de inauguración oficial del cambio de denominación oficial del estadio, que ha pasado a llevar el nombre de Sergio León. Como maestro de ceremonias estuvo el exjugador del Betis Joaquín Sánchez, el jugador palmeño Sergio León y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo.

El público local sigue el histórico duelo copero de Palma del Río. / José Muñoz

El partido empieza con fuerza

El encuentro comenzó con toda la fuerza que podía transmitir el equipo palmeño, peleando y luchando cada una de las jugadas que se presentaban en el terreno de juego. La afición rugía en el estadio, con una entrega total al club cordobés, que respondía ante los ánimos de su afición con un esfuerzo titánico. Fran Sedano, técnico del Atlético Palma del Río, estuvo preparando a los jugadores durante toda la semana. Así aleccionó a sus jugadores para que afrontaran el partido con entusiasmo y para disfrutar. “Sí se puede” se escuchaba en todos los flancos de las gradas del estadio. En el minuto 8, Ortiz le puso raso el balón, desde la derecha, a Bakambu. Riquelme alcanzó el balón para poner el primer gol en el marcador. Los de Fran Sedano, lejos de achantarse, continuaron peleando en el terreno de juego ante un Betis muy superior, pero con una afición volcada con el público amarillo.

Los ánimos de la afición siguieron y siguieron dando aliento a un Atlético Palma del Río que no se rendía ante los de Pellegrini. En el 27, el Betis volvió a marcar, ahora gracias a Altimira. Pablo García, con un pase de Altimira, superó a la defensa palmeña para poner el 0-3 en el marcador en el descanso.

“Pero no les van a dejar que marquen ningún gol”, se escuchaba en la grada por parte de uno de los aficionados. El Betis estaba dominando el partido en todo momento pero la afición estaba con el Palma, pues se escuchaba su himno una y otra vez.

Los locales marcan su gol

En la segunda parte, el Betis puso el cuarto gol en el marcador. Cuando parecía que no iba a marcar el Atlético Palma del Río, Marcos Soler, tras una gran jugada de Sergio León, logró el gol del honor local. El estadio se vino abajo para ovacionar al equipo amarillo.

En el tramo final, Llorente, Riquelme y Abde marcaron dos tantos más para el Real Betis. El público despidió con una sonora ovación a los dos equipos a la conclusión del encuentro. El partido fue toda una fiesta del fútbol para Palma del Río.