La Guzmán El Bueno recuperará la carrera a pie en el 2026

La MTB Guzmán El Bueno contará con un nuevo desafío para los deportistas que quieran participar en ella el próximo 21 de marzo. La prueba ciclista que organizan de manera conjunta la brigada militar Guzmán El Bueno y el club Ciclos Cabello se podrá hacer también corriendo en su edición del 2026. Ya están abiertas en este enlace las inscripciones para hacer la Guzmán El Bueno a pie.

La organización ha anunciado que el recorrido de la prueba absoluta a pie será de 60 kilómetros y un desnivel positivo de 1.700 metros. El tiempo límite para hacerla será de 12 horas. Hay que recordar que la carrera ciclista cuenta con 105 kilómetros. Habrá un total de 1.500 plazas disponibles.

También habrá carrera a pie para los más pequeños en la próxima Guzmán El Bueno. Los organizadores han anunciado que habrá pruebas con distancias entre los 300 y los 1.800 metros reservadas a atletas con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años. Las inscripciones para los más pequeños estarán abiertas proximamente. Un total de 650 dorsales serán puestos a la venta. Las carreras para atletas a pie se celebrarán en el recinto ferial El Arenal.

El regreso del trail, nueve años después

La Guzmán El Bueno recuperará así una modalidad que ya tuvo en su seno entre los años 2012 y 2017. En aquellos años, la salida y la meta fue situada, primero en El Arenal y posteriormente junto a la sede que Ciclos Cabello posee en el centro comercial y deportivo Open Arena.