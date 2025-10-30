El Córdoba Futsal visitará a El Ejido por tercer año seguido en la Copa del Rey

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ya conoce a su primer rival de esta temporada en la Copa del Rey de fútbol sala. El conjunto que entrena Emanuel Santoro se enfrentará al líder de la Segunda División, el Inagroup El Ejido. La eliminatoria se jugará a un partido en la cancha del equipo almeriense en una fecha y hora por determinar entre el 18 y el 20 de noviembre.

El bloque cordobés se enfrentará a un equipo al que ya derrotó hace dos meses en las semifinales de la Copa de Andalucía. Aquel partido jugado en Villa del Río se saldó con un triunfo cordobés por 4-2. Nicolás Marrón, Carlos Gómez, Hugo y Javi Aranda marcaron los tantos.

El equipo almeriense se encuentra en un excelente momento de juego y resultados, pues lidera la tabla en Segunda con 13 puntos en cinco partidos. Hasta el momento ha sumado cuatro victorias y un empate, por lo que no conoce la derrota en la Liga. También es la escuadra más goleadora con 26, a una media de 5,2 por choque. Diego Mercado es su jugador más en forma en ataque, ya que ha marcado siete tantos en cinco encuentros. Con cuatro goles se encuentra Christian Aparicio y con tres Nicolás Rosa y Santiago Rufino.

Una jugada del choque Córdoba Futsal-El Ejido de la pasada Copa de Andalucía. / Edu Luque

Un rival conocido

A El Ejido se enfrentará por tercer año seguido en la misma eliminatoria copera. En las dos ocasiones anteriores vencieron los cordobeses, por 3-6 en la campaña 23-24 y por 1-2 en la 24-25. Santoro destacó precisamente “lo llamativo que es entre tantos equipos que hay nos toque el mismo por tercer año consecutivo”.

El argentino destaca del bloque almeriense que “es un equipo que está trabajando muy bien. Además respetamos mucho a los conjuntos de la Segunda División y más todavía al líder de la competición, un equipo con una plantilla de máxima jerarquía y un muy buen entrenador que le ha dado un toque su toque personal. En su casa se van a hacer muy fuertes y nos van a poner las cosas muy difíciles, siempre con esa motivación extra que tiene un equipo de Segunda a la hora de enfrentarse a uno de Primera. Habrá que preparar el partido cuando llegue el momento”.

Santoro recuerda que el partido de la Copa de Andalucía del pasado mes de agosto “fue muy parejo y se definió por detalles. Lo mejor de este rival es que se encuentra en Andalucía, por lo que no tendremos que recorrer toda España, sobre todo teniendo en cuenta que en el anterior partido de Liga viajaremos a Galicia para enfrentarnos al O Parrulo.