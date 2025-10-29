Vista Alegre acoge una gala solidaria de kick boxing con miles de espectadores

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acogió una gala espectacular de deportes de combate, especialmente dedicada al kick boxing. Miles de personas asistieron a un evento que contó con la asistencia del gerente del Imdeco, Sebastián del Rey. Todos los beneficios fueron destinados a la asociación Sonrisa de Lunares, una entidad que ayuda a niños y personas con enfermedades crónicas o en riesgo de exclusión social mediante servicios de fisioterapia, apoyo psicológico, logopedia y asistencia social. Precisamente también asistió el presidente de Sonrisa de Lunares, Luis González.

Durante la velada deportiva tuvieron lugar dos campeonatos nacionales de kick boxing con presencia cordobesa, ambos saldados con victorias de los representantes de la provincia, ya que ganaron África Barrera y Andrés Barbero.

También vencieron los cordobeses Pepe González y Antonio José Ortiz en los combates que disputaron por los títulos andaluces de sus respectivos pesos. Una victoria cordobesa más llegó con Óscar Aguilar, triunfador en una pelea por la corona profesional de las World Series.

Una nutrida presencia del PonceTeam

En total fueron once los combates profesionales celebrados con participación cordobesa. No lograron vencer Lorena González, Pablo Sarsa y David Aguilera, todos ellos deportistas del Club Ponce Team Córdoba. El propio Antonio Ponce, campeón mundial de la especialidad, es el técnico de todos estos talentos del deporte de la provincia.

La participación provincial la completaron Teo, Kiko y Ana, tres representantes del club Gym Keikami, pues también pelearon por los conquista de sendos títulos andaluces.