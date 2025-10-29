Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vinícius recula, pero no nombra a Xabi Alonso: "Quiero pedir disculpas a mis compañeros, club y presidente"

El brasileño se reencontró con el tolosarra en el entrenamiento del Real Madrid y después de conversar con él emitió el comunicado

Vinicius y Xabi Alonso evitaron cruzarse tras el cambio.

Vinicius y Xabi Alonso evitaron cruzarse tras el cambio. / SERGIO PEREZ / EFE

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

72 horas después del clásico, y tras reunirse con Xabi Alonso, Vinícius Júnior pidió disculpas por el incidente que protagonizó al ser sustituido en el minuto 72 del partido ante el Barcelona el pasado domingo. Los blancos retomaron este miércoles los entrenamientos y se produjo la esperada conversación entre el técnico Xabi Alonso y el brasileño tras sus airadas quejas al ser sustituido por Rodrygo.

Xabi se quedó solo

El Real Madrid se ha mantenido al margen y ha preferido dejar la pelota en el tejado del entrenador, al que el club no ha querido respaldar públicamente después de lo ocurrido. De hecho, el presidente blanco, Florentino Pérez, ya había advertido al entrenador, en una reunión anterior al clásico, su preocupación por la pérdida de protagonismo del brasileño y la gestión que estaba realizando de esta circunstancia con las rotaciones y las suplencias del jugador.

Xabi ha preferido dar carpetazo al asunto, pero ya sabe que no está en una posición de fuerza con respecto a Vinícius, porque al club le preocupa más la renovación del futbolista. Después del entrenamiento y de la conversación con el tolosarra, Vinícius emitió el siguiente comunicado en sus redes pidiendo disculpas por lo ocurrido.

Comunicado de Vinícius

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día.

