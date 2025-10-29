Fútbol | Copa del Rey
El Villarreal aplaca la ilusión del Ciudad de Lucena
Los de Marcelino impusieron su poderío ante un equipo celeste aguerrido y valiente
Manuel González
El Ciudad de Lucena conservó intacto el quimérico sueño de la Copa del Rey sólo durante el primer cuarto de hora. El Villarreal concedió una breve tregua y, con una superioridad cómoda y templada, anotó dos goles, materializados por Tani Oluwaseyi, prácticamente consecutivos, en la portería de Froi Leal. La escuadra de García Toral abrochó la lógica victoria, hasta el 0-6 definitivo, en la segunda mitad, con el tercer tanto de Oluwaseyi y tres dianas más rubricadas por Ilias Akhomach, Mikautadze y Santi Comesaña.
El conjunto de Antonio Jesús Cobos exhibió un planeamiento aguerrido y valiente, atosigando a la defensa visitante y con una retaguardia adelantada. Joseliyo, en el flanco izquierdo y Hugo Fuentes, entre líneas, lideraban el ímpetu ofensivo del equipo de Tercera RFEF. Enfrente, un conjunto Champions, con algunos titulares en el once titular, como Rafa Marín, Sergio Cardona, Oluwasey, Ayoze o Gueye. El mediocentro Gueye, a base de un dominio físico apabullante y clarividencia con el balón, gobernó a su antojo el duelo. El Villarreal corroboraba su potencial con velocidad, sencillas combinaciones y ruptura de líneas.
El guardameta del Ciudad de Lucena protagonizó varias intervenciones meritorias y, en el área opuesta, al borde del descanso, Joseliyo, tras un excelente servicio de Ale Benítez remató desviado, sin oposición, ante Diego José Conde, en la ocasión más nítida de los anfitriones.
El Ciudad de Lucena acusa el desgaste
La segunda parte, con los naturales cambios, transitó con una intensidad inferior. El Ciudad de Lucena, progresivamente, acusó el desgaste físico y el Villarreal persistió con una hegemonía absoluta sobre el césped. Sendas ocasiones meridianas de Mikautadze y Santi Comesaña antecedieron a un contundente gol de Ilias Akhomach desde más allá del vértice derecho del área.
Antes del cuarto gol foráneo, y tras diferentes acciones elegantes y efectivas de la zaga lucentina, el cordobés Alfonso Pedraza ingresó en el terreno de juego y Dani Parejo le cedió la capitanía. Oluwaseyi completó su triplete con otra definición excelente tras una asistencia de Solomon. El equipo celeste perduró irreductible en su ambición y pundonor.
El Ciudad de Lucena acumuló más ocasiones impetuosas, a través de un obús al larguero de Diego Canty y un intencionado disparo de Jaime Ortiz desde la izquierda. Sin detenerse, el Villareal marcó la quinta diana, al aprovechar el delantero Mikautadze un rechace en el área tras un saque de esquina y, también, la sexta, culminada por Santi Comesaña, al finalizar una jugada dentro del área, completando la goleada en la primera ronda copera.
Ficha técnica:
0 - Ciudad de Lucena: Froi Leal; Ale Benítez (Jesús Martín, m. 57), Rafa Castilla, José Cruz, Manolillo Ortiz; Manu Molina, Álvaro Tole, Nacho Fernández (Pepote, m. 63), Joseliyo (Jaime Ortiz, m. 63); Hugo Fuentes (Aponte, m. 77) y David Agudo (Canty, m. 57).
6 - Villarreal: Diego Conde; Altimira, Pau Navarro, Rafa Marín, Cardona (Alfonso Pedraza, m. 66); Ilias Akhomach, Parejo (Thomas Partey, m. 66), Pape Gueye (Comesaña, m. 46), Solomon (Hugo López, m. 77); Ayoze (Mikautadze, m. 46) y Oluwaseyi.
Goles: 0-1, m. 15: Oluwaseyi. 0-2, m. 17: Oluwaseyi. 0-3, m. 60: Ilias Akhomach. 0-4, m. 71: Oluwaseyi. 0-5, m. 81: Mikautadze. 0-6, m. 86: Comesaña.
Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla al local Jaime Ortiz (m. 75).
Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE, disputado en el estadio Ciudad de Lucena.
