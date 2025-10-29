El Salerm Puente Genil se despide de la Copa tras caer ante el Cartagena

Una noche especial para el Salerm Puente Genil que no acabó como esperaba. Su debut en la Copa del Rey quedará en la memoria de los aficionados rojillos, no por el resultado, sino por la imagen de un equipo que compitió con personalidad ante todo un Cartagena, conjunto de la Primera RFEF. Los de Álvaro Cejudo dejaron una buena imagen sobre el césped del Manuel Polinario, donde el marcador final (0-1) no reflejó del todo lo visto en el campo.

Un arranque sin complejos

El conjunto pontanés saltó al césped con el impulso de la ilusión. Durante los primeros diez minutos, el Salerm imprimió un ritmo alto, presionó con intensidad y trató de imponer su juego. La grada, completamente entregada, acompañó el ímpetu de los suyos en un comienzo que invitaba al optimismo.

La primera ocasión llegó en el minuto 21, cuando Montenegro, muy activo en la parcela ofensiva, rozó el gol con un disparo que se marchó por el lateral de la portería visitante. La insistencia local mantuvo el pulso del encuentro y descolocó a un Cartagena que no terminaba de asentarse. Los de Cejudo firmaban una media hora de gran nivel, llevando la iniciativa y sin apenas conceder opciones a los albinegros.

El conjunto visitante apenas inquietó hasta el minuto 26, cuando Ortuño cabeceó desviado en la primera llegada clara para los murcianos. A partir de ahí, el ritmo se estabilizó y el Cartagena empezó a equilibrar el duelo, aunque sin generar ocasiones claras. El Salerm, pese a su empuje inicial, se marchó al descanso sin premio en el marcador.

Acción del partido copero entre el Salerm y el Cartagena en el Manuel Polinario. / FC Cartagena

El Cartagena impone su juego

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo. El Salerm volvió a salir con la misma determinación, decidido a buscar el gol que premiara su esfuerzo. En el minuto 47, Marcos Pérez estuvo a punto de adelantar a los pontaneses con un remate en el área, pero su disparo no encontró portería.

Sin embargo, en el 56 llegó el mazazo. El Cartagena aprovechó una buena combinación en campo rival para abrir el marcador por medio de Kevin Sánchez, que batió a Benito del Valle. El tanto cambió el ritmo del partido y permitió a los de Javi Rey jugar con más comodidad. Poco después, Ortuño rozó el segundo con un cabezazo que se estrelló en el palo.

Aun así, el Salerm siguió insistiendo. Los locales buscaron el empate con coraje, empujados por un público que no dejó de alentar hasta el final. Cacho, Ismael García y Lalo lo intentaron en los últimos minutos, pero la defensa murciana aguantó firme.

El pitido final confirmó la eliminación del Salerm Puente Genil, pero también la satisfacción de haber competido con entrega en su estreno copero. Cayó por la mínima, pero con espíritu que ilusiona de cara al futuro.