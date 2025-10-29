Rafa Lozano Jr. ultima su entrada en el boxeo profesional

El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. sigue dando pasos para asentarse en la élite internacional. Tras proclamarse subcampeón mundial amateur con apenas 19 años, ahora quiere convertirse también en púgil profesional. El objetivo es pelear el próximo mes de marzo en Córdoba con el título iberoamericano en juego, para así debutar en el campo profesional con la conquista de su primer cinturón. Este evento será presentado el próximo 13 de noviembre en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba.

Rafa Lozano Sr., padre de Lozano Jr. y seleccionador nacional de boxeo, quiere aprovechar la normativa que desde el 2016 permite que los púgiles profesionales puedan participar en los Juegos Olímpicos. Por tanto, desde hace nueve años pueden pelear de una manera paralela en combates profesionales y en los Juegos. Esta norma no existía cuando Lozano Sr. era boxeador, lo que le obligó a abandonar para siempre el boxeo olímpico en el año 2000 cuando tomó la decisión de hacerse profesional. Ahora ha cambiado la legislación y quiere por ello aprovecharse de esta circunstancia.

La gala prevista para el próximo mes de marzo contaría con varios combates de primer nivel nacional. Por ejemplo, podrían participar varias de las mejores boxeadoras españolas, entre ellas algunas de las que acaban de competir en Vitoria en la Copa Iberdrola. La cordobesa Noelia Gutiérrez sería una de las candidatas a saltar al cuadrilátero, debido a que es la vigente campeona de España absoluta en -52 kilos y de la Copa Iberdrola en -51 kilos. También trabajará la organización para que vengan a la ciudad varios de los boxeadores más destacados del equipo olímpico nacional masculino. El Imdeco va a volcarse en la organización de este gran evento deportivo.

Rafa Lozano Sr. besa a su hijo, Rafa Lozano Jr., el pasado año durante la celebración de los Juegos Olímpicos de París. / EFE

El tirón de la saga de los Lozano

La gala pretende reunir a más de 3.000 espectadores en el Palacio Municipal Vista Alegre, aprovechando el tirón que tiene un doble medallista olímpico como es Rafa Lozano Sr., el que ya posee Rafa Lozano Jr. y el de los demás boxeadores españoles de primer nivel que hay actualmente en España en el campo amateur.

Lozano Jr. ya es uno de los mejores boxeadores del mundo en el campo amateur. A sus 19 años cuenta en su palmarés con un diploma olímpico y una medalla de plata en el Mundial que organiza World Boxing, la entidad que desde este año gestiona el boxeo en los Juegos Olímpicos. Además, tiene previsto competir del 2 al 13 de diciembre en Dubai en el otro Mundial amateur que existe, el que organiza la IBA, la entidad que hasta este año llevaba el boxeo olímpico. Pese a quedarse sin la gestión de los Juegos Olímpicos, la IBA va a seguir organizando su propio Mundial. De hecho, en Dubai habrá una bolsa de premios de 8,32 millones de dólares, pese a que en teoría es un campeonato del mundo para boxeadores aficionados.