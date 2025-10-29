La Copa regala otra fiesta del fútbol a Lucena

La primera eliminatoria copera, por tercer año consecutivo, propició el desembarco en Lucena de un rival de Primera División. En la presente edición, el sorteo multiplicó la fortuna deparando un adversario participante en Champions League e instalado en el tercer lugar de la clasificación de la máxima categoría del fútbol nacional. Los accesos al estadio Ciudad de Lucena empezaron a exhibir filas interminables de vehículos desde dos horas antes de inicio del duelo, habilitándose como aparcamiento alternativo el polígono comercial anexo.

El estadio Ciudad de Lucena acogió la mayor entrada de sus 14 años de historia, con una afluencia que superó la cifra de 4.000 espectadores. En la zona de Preferencia y Gol, con alguna bandera del Villarreal salpicada, los espectadores resistieron un frío creciente y la lluvia intermitente. La asistencia, con nutrida representación de varios municipios de la comarca y la provincia, abarrotó la tribuna cubierta, aguardando algunos aficionados de pie en la explanada superior.

Espectadores asistentes al encuentro de Copa de Lucena. / Manuel González

Colas en los accesos al estadio

Los autobuses de Mapfre, patrocinador del torneo, y del propio club castellonense, animaron la previa en las inmediaciones del propio recinto. Las inacabables colas generaron una alta inquietud, y algún mínimo descontento entre el público, por la dilatada espera, aunque finalmente la organización agilizó la entrada por diversas puertas, sin mayores incidencias.

La ebullición de pasión futbolística por la hinchada local, encabezada por la Brigada Celeste, menguó, con un silencio sepulcral, al asestar el Villarreal sus dos primeros goles, devolviendo a la realidad futbolística a los seguidores del Ciudad de Lucena. El conjunto de Antonio Jesús Cobos siempre mantuvo una digna compostura, con incesantes intentos, y, este fin de semana, regresará a su competición liguera, el principal objetivo, y que continúa afrontando con excelentes expectativas desde la zona de ascenso a Segunda RFEF.