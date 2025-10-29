El Pádel Club Lucena acogerá un torneo internacional de categoría FIP Bronze

La Federación Internacional de Pádel (FIP) ha adjudicado la celebración de un torneo FIP Bronze en la ciudad de Lucena (Córdoba), que se convertirá así en sede de una de las pruebas oficiales del circuito internacional de pádel.

El torneo se disputará del 19 al 23 de noviembre en las instalaciones del club Pádel Club Lucena. El evento será el segundo del 2025 de categoría FIP Bronze de Andalucía, tras el disputado en Sevilla. Esta designación refuerza el papel de la comunidad andaluza como referente en la organización de competiciones de alto nivel dentro del calendario internacional.

La cita contará con la colaboración de la Federación Andaluza de Pádel, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena. La cita reunirá a destacados jugadores y jugadoras de toda España y Europa. Su celebración supondrá un importante retorno deportivo, económico y promocional para la ciudad, que durante varios días atraerá a deportistas, técnicos, acompañantes y aficionados, generando un impacto positivo en la hostelería, el comercio local y la proyección turística del municipio.

Una jugada de un partido profesional de pádel masculino. / AJ González

Ángel Novillo: "Un reconocimiento a la apuesta que la ciudad mantiene por el deporte"

“La designación de Lucena como sede de este torneo FIP Bronze es un reconocimiento a la apuesta decidida que la ciudad mantiene por el deporte. Este tipo de eventos contribuyen a reforzar nuestra imagen como destino deportivo de referencia”, ha destacado Ángel Novillo, concejal de Deportes de Lucena.

El FIP Bronze Lucena 2025 repartirá puntos para el ranking de la Federación Internacional de Pádel y servirá como escaparate del alto nivel competitivo que caracteriza al pádel andaluz, consolidando el vínculo de Lucena con el deporte y los valores que este representa.