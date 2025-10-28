En Directo
Nations League femenina
La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo
La selección femenina defiende en Goteborg ante Suecia el valioso 4-0 de La Rosaleda en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones
España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.
Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.
Calientan Serrajordi y Martín-Prieto. Es un buen contexto para que entren
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Empate sin goles en Gotemburgo. Muy buen partido de Suecia, España no acaba de sentirse cómoda, pero el resultado es, por supuesto, muy positivo (con el 4-0 en la ida)
MIN 45+1 (0-0)
Imperial de nuevo Ona Batlle para frenar la contra de Jusu
MIN 45 (0-0)
A las manos de Falk el centro de córner de Pina
MIN 43 (0-0)
Buen resultado para España, pero muy buen partido de Suecia, aunque si quiere conseguir algo tendrá que arriesgar más. El tiempo corre en su contra
MIN 40 (0-0)
Buen repliegue defensivo de España en una transición peligrosa de Suecia
MIN 39 (0-0)
Despeja Mapi un balón al área de Kaneryd, luego saca con la cabeza Paredes y ataja Cata el disparo de Schröder tras el rechace
MIN 37 (0-0)
Falta fea de Junttila sobre Pina. Le ha dado co nel codo en el cuello
MIN 36 (0-0)
Providencial Zigotti para bloquear un centro de Ona Batlle
MIN 32 (0-0)
Vuelve a atacar España, vuelve a hacerlo Eva Navarro, que ya ha sido advertida por la linier. No está apareciendo tanto como le gustaría, le cuesta irse de Sandberg. No está cómoda, pero como el resto del equipo
- Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
- Competencia estudia la absorción de Supermercados Piedra por El Jamón
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
- El otoño llega a Córdoba con lluvias y caída de los termómetros: estos son los días y horas con precipitaciones
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía