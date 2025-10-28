El Ciudad de Lucena, ante un Villarreal europeo al que se le da mal la Copa

El Ciudad de Lucena recibirá este miércoles en Copa del Rey a un Villarreal que vuelve con la intención de mejorar ante el conjunto celeste sus últimas participaciones, ya que sigue siendo una competición en la que a los castellonenses les cuesta llegar lejos y que en las últimas ediciones se ha visto sorprendido por rivales de inferior categoría.

Así, la campaña pasada fueron eliminados por el Pontevedra y la anterior por Unionistas, equipos ambos que militaban en categorías inferiores y que, a priori, parecían rivales asequibles. Los de Marcelino llegan a esta tercera competición con ganas de mejorar, amparados por una plantilla extensa que les permitirá armar un equipo más competitivo en estas primeras rondas.

Respecto al posible once, el técnico dará entrada a los jugadores menos habituales en los últimos partidos, por lo que futbolistas como Pau Navarro, Manor Solomon, Dani Parejo o Tani Oluwaseyi, que no suelen ser titulares, o Ilias Akhomach y Ayoze Pérez, que han vuelto al equipo recientemente tras superar sus problemas físicos, podrían formar parte del once inicial. En el capítulo de bajas por lesión, solo siguen fuera del equipo los futbolistas Logan Costa y Willy Kambwala, ambos lesionados de gravedad durante la pretemporada.

Por su parte, el combinado lucentino, un asiduo en las últimas temporadas en estas primeras rondas coperas, logró su clasificación tras finalizar la pasada campaña en segunda posición en Liga, aunque, posteriormente, volvería a caer en la promoción de ascenso a Segunda RFEF, quedándose una temporada más con la miel en los labios.

Así, la ilusión ahora para los celestes es tratar de dar la campanada en la Copa del Rey en la que será la tercera ocasión en la historia reciente del club en la que reciba a un equipo de Primera División, tras caer en las rondas iniciales ante el Sevilla (0-3) en 2020 y frente al Leganés (1-2) la temporada pasada.

El equipo dirigido por Antonio Jesús Cobos llega al histórico encuentro en un buen momento de forma, situado en la tercera plaza del Grupo X de Tercera RFEF con 16 puntos tras 8 jornadas disputadas, encadenando cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota después de la victoria lograda el pasado domingo en el campo del Castilleja (0-2), que se sumó a los triunfos ante el Coria (5-0) y el Córdoba B (1-0), y al empate frente al Ceuta B (1-1).

El estadio Ciudad de Lucena, de césped artificial, presentará un ambiente de gala al haberse vendido la práctica totalidad del aforo, ampliado hasta cerca de 5.000 espectadores con la instalación de una grada supletoria en la zona de preferencia.