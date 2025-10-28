Carlos Gómez, del Córdoba Futsal, en la prelista de la selección española absoluta

La excelente temporada de Carlos Gómez en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad se ha visto recompensada con la llamada del seleccionador nacional absoluto, Jesús Velasco, al ala zurdo para formar parte de la prelista de 30 jugadores con la que comenzará a preparar el duelo del día 11 de noviembre ante Italia. La convocatoria definitiva, de 14 jugadores, se hará pública el próximo lunes 3 de noviembre. La concentración arrancará el domingo 9, cuando la expedición viajará a Italia.

Las dos novedades en la lista son el pívot Iván de Uña Feliz, Malaguti, del ATP Ribera de Navarra, y el ala Carlos Gómez Jerez, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Carlos se convierte en el segundo jugador que es llamado para la selección nacional absoluta vistiendo los colores del Córdoba, después de la presencia en 2020 del pívot Alberto Saura, que disputó un partido amistoso ante Brasil.

En la citación se registra, además, la presencia de dos jugadores cordobeses, los veteranos Bebe (ElPozo Murcia) y Cecilio Morales (Inter Movistar), ambos ya con una larga trayectoria con la Roja en campeonatos oficiales durante los últimos años.

Carlos Gómez (Olías del Rey, 20 de septiembre de 2001), ala zurdo cedido por el Palma Futsal, estuvo, también en calidad de préstamo, en el Viña Albali Valdepeñas. Con los vinateros logró ocho tantos en los 27 encuentros que disputó. En la 23-24 militó, igualmente cedido por los baleares, en la máxima categoría, esta vez defendiendo la elástica del Family Cash Alzira, materializando otras ocho dianas en 30 partidos.

Internacional sub-17 y sub-19, en su palmares destaca la UEFA Futsal Champions League lograda en la 22-23 con el Palma Futsal, primera de las tres que poseen los insulares. El toledano lleva cuatro partidos y dos goles marcados esta temporada con los cordobesistas a las órdenes del argentino Emanuel Santoro.

La convocatoria

-Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena), Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter), Dídac Plana Oltra (Barça), Asier Llamas Echevarría (Osasuna Magna) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).

-Cierres: Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcante (Jimbee Cartagena), Antonio Pérez Ortega (Barça), Raúl Gómez del Olmo y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter).

-Alas: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena) y Ricardo Mayor Gonzálvez, Rafael García Aguilera (ElPozo Murcia) y David Álvarez Munteís (ElPozo Murcia).

-Ala-pívots: Francisco José Cortés Hernández (Jimbee Cartagena), Cecilio Morales Barbado y Javier Mínguez Rubio (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), Gonzalo Castejón Fluixa (Jimbee Cartagena), Pol Pacheco González (Barça), Daniel López López (Jaén Paraíso Interior), Mario Rivillos Plaza (Palma Futsal), Francisco Paniagua Soler (Movistar Inter) y Carlos Gómez Jerez (Córdoba Patrimonio de la Humanidad).

-Pívots: Adolfo Fernández Díaz (Barça), Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior), Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen), Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola) e Iván de Uña Feliz (ATP Iluminación Ribera Navarra).