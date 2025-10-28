Antonio Jesús Cobos y Marcelino García Toral, el otro duelo del Lucena-Villarreal

El fútbol, a veces, ofrece noches que trascienden lo deportivo. De esas que quedan para siempre en la memoria colectiva de una ciudad. Y una de ellas está a punto de vivirla el Ciudad de Lucena. El conjunto celeste, al alza e instalado en la zona noble del Grupo 10 de Tercera RFEF, afronta este miércoles (21.00 horas) una cita histórica en la primera ronda de la Copa del Rey, con la visita nada menos que del Villarreal, equipo que compite en la Champions League y que aterriza en el Estadio Ciudad de Lucena como claro favorito, pero también con el respeto que impone una cita a partido único en el torneo del KO... «Sabemos lo que tenemos enfrente, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Es un equipo que quiere pelear por ganar la Copa, y sería una ingenuidad terrible pensar que no vendrá con la intención de hacerlo», avisó Antonio Jesús Cobos, técnico celeste, en vísperas del choque.

El sueño de una ciudad

El preparador cordobés reconoció que tanto la localidad como la plantilla viven estos días con una ilusión que será su principal arma. «Aquí, la ilusión que se respira es grandísima», confesó. «Hemos intentado mantener la concentración en la Liga hasta que llegara el momento, pero es inevitable. Ahora sí podemos disfrutarlo y prepararlo como merece», indicó.

No podrá contar Cobos con todos sus efectivos disponibles, eso sí, ante las bajas de Rafa Manosalva y las dudas de Rafa Gálvez y Alberto García. «Lo único negativo es que no todos podrán jugar», reconoció, «pero la ilusión está intacta».

El técnico también señaló que el césped artificial y las condiciones del campo podrían jugar un papel clave: «Nos gusta que el campo esté rápido y húmedo. No sé si eso nos favorece ante un rival acostumbrado a otro tipo de superficies, pero intentaremos que todo sume a nuestro favor», avanzó.

Marcelo no se fía

Del otro lado, Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, afronta el duelo con respeto y con la vista puesta en evitar sorpresas. «Respetar al rival es respetarnos a nosotros mismos», afirmó. El entrenador asturiano recordó que la Copa del Rey es una competición «apasionante» y que su equipo quiere reivindicarse en ella tras varias ediciones decepcionantes.

«El mayor error que podríamos cometer es desconectar», advirtió, antes de confirmar que alineará a un equipo formado casi íntegramente por jugadores del primer plantel.