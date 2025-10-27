Actos
Onda Cero Córdoba entrega sus premios en la 25ª edición de su gala deportiva
La atleta Fátima Ouhaddou, el técnico Álvaro Cejudo, el tenis de mesa de Priego y la figura del voleibol nacional, Rafa Pascual, entre los reconocidos
Onda Cero Córdoba entregó sus premios en la 25ª edición de la gala deportiva, un acto que tuvo lugar en la sede de la Diputación. De esta forma reconoció a los mejores del presente año. Más de 200 espectadores presenciaron en directo una gala que presentó Antonio David Jiménez.
La relación de galardonados la formaron los deportistas Juanlu Moyano, Irene del Rey, Mari Carmen Pino y Fátima Ouhaddou, el técnico Álvaro Cejudo, el árbitro Pablo García, los equipos Real Cajasur Priego, Museo de la Almendra Francisco Morales Priego y Córdoba BM infantil femenino, el directivo Amado Gallardo y la figura del voleibol nacional Rafa Pascual.
Los reconocimientos
La radio cordobesa premió el título europeo de maratón de Fátima Ouhaddou, el ascenso a la Segunda RFEF -logrado por Cejudo con el Salerm Puente Genil-, y las coronas nacionales del tenis de mesa prieguense, entre otras gestas, así como a la propia Diputación de Córdoba.
