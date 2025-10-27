Roures sienta en el banquillo a Bartomeu: le acusa de injuriarle y le reclama una multa y 100.000 euros

"Jaume, un Film de Terror". "@jaumedeterror2". Con estas dos cuentas en las redes sociales Facebook y X (antigua Twitter) se vertieron mensajes en 2018 y 2019 contra Jaume Roures, cuando dirigía la compañía audiovisual Mediapro. El empresario catalán sostiene que detrás de esas cuentas en internet están el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el que fuera su mano derecha, Jaume Masferrer. Por esta razón, este lunes los ha sentado en el banquillo de los acusados en un juzgado de Barcelona y les reclama para cada uno de ellos 15.000 euros de multa por un delito de injurias graves con publicidad y una indemnización solidaria de 100.000 euros, que irían a parar al Casals de Infants de El Raval. Este caso se separó del proceso judicial que se sigue en un juzgado de instrucción por el caso Barçagate de presunta administración desleal y donde también está imputado el exmandatario del Barça.

La abogada de Ruores, María Saló, sostiene en su escrito de acusación que estas dos cuentas fueron creadas, mantenidas y alimentadas por empleados de la marca Nicestream (del grupo i3Venture), que fue contratada por el FC Barcelona para monitorizar los mensajes vinculados al club azulgrana que se vertían en las redes sociales y que está siendo investigada por el Barçagate ( el club pagó por estos servicios en total 2,3 millones de euros durante tres temporadas). El escrito de acusación relata que esas cuentas en internet tenían como "único propósito" menoscabar "la fama y honor" Jaume Roures.

"“FC Barcelona era atacado por muchas cuentas y que muchas venían de un lado protector de Jaume Roures y Víctor Font" Michelle Caroline — Jefa de la oficina de i3Venture en Barcelona

En Twitter, cuyo contenido se refleja en la misma cuenta de Facebook, había un total de 667 tuits y 383 fotos y vídeos, en los que, al entender de la acusación, "se vierten enunciados ofensivos unidireccionalmente dirigidos a zaherir el honor" del empresario. Varios trabajadores de i3Veture ha reconocido que habían gestionado esas las cuentas, creadas por esta empresa. La responsable de la oficina de Barcelona, Michelle Carolines, ha admitido que el Barça había contratado a la compañía para la creación de alguns cuentas en internet y apostilló: "FC Barcelona era atacado por muchas cuentas y que muchas venían de un lado protector de Jaume Roures y Víctor Font. Estas cuentas atacaban al FC Barcelona y apoyaban a estas personas". Sobre la cuenta en la que se criticaba a Roures, esta testigo ha asegurado que "no se inventaba nada, sino que se bucaba su contenido en internet".

El propietario de i3Venture, Carlos Ibáñez, también ha admitido que se crearon las cuentas que supuestamente difamaron a Roures para "contener" los comentarios de perfiles de internet vinculados al empresario que atacaban al Barça. Uno de los empleado de la firma ha añadido sobre Roures: "La estrategia era coger contenido de internet y trabajar unos propio para que tuviera interacción con el público". Y si no tenían noticias, se hacían mensajes "de relleno" como esta: "Hubo un día en que, mediante un ritual de vudú, se transformó en muñeco y cada #Viernes13 sale a cazar". Este trabajador ha precisado: "Se publicaban noticias negativas, no positivas" y calificó el tono de mensajes como "humorísticos y sarcastico".

El encargo

Según Roures, Bartomeu, defendido por el abogado José María Fuster Fabra, y Masferrer, representado por la letrada Olga Tubau, fueron "quienes encargaron a Nicetream la creación y alimentación" de estas cuentas en internet con "la única finalidad de, a través de la sangrante burla de Jaume Roures, influir en la sociedad para generar un sentimiento negativo frente al mismo, desde el -infundado- entendimiento" que el dirigente de Mediapro, junto con "otros empresarios, periodistas o futbolistas, constituían una amenaza para su continuidad en la junta del Barça.

"Eran unas cuentas que se dedicaban a injuriar y a dar noticias falsas que incomodaron a mí y a mi familia. E incitaban a los clientes de mi empresa a no darme trabajo. Mis hijos me avisaron. Querían injuriarme impunemente. Ahí no hay noticias, sino que es echar porquería", ha insistido Roures durante su declaración en el juicio.